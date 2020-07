Mulher Filé termina namoro após traição e dá repaginada no visual

Divulgação Mulher Filé

Após terminar um relacionamento de dois anos marcado por traição, a funkeira Mulher Filé quer dar a volta por cima e mostrar o que o ex perdeu. "Quando descobri as traições, eu me senti a pior pessoa do mundo. Achei que a culpa poderia ser minha, que estava faltando em casa para ele procurar na rua. Mas quando entendi que a culpa era dele, que não teve respeito por mim, eu consegui criar forças para sair de casa e seguir em frente. Minha família me ajudou muito e eu voltei para a casa da minha mãe", conta Yani de Simone.

A loura adotou uma dieta detox que a fez perder quatro quilos desde o início do processo e ainda mudou seu rosto com o uso de botox. "Agora que estou solteira, pedi para a Dra. Larissa aumentar bastante os meus lábios para chamar a atenção dos solteiros gatos e beijar muito na boca", contou Filé à coluna.