Governo garante obras de infraestrutura em Colorado

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), liberou recursos para manutenção e conservação das estradas em Colorado do Oeste, um dos municípios que fazem parte da região Sul de Rondônia.O convênio foi assinado na semana passada entre a prefeitura e o governo e se deu por intermédio do Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Fitha).

Num primeiro momento, o recurso será utilizado no atendimento de readequação e melhoria das estradas da 2ª Eixo, trecho da BR-435 atendendo quase à divisa de Pimenteiras do Oeste.

Os trabalhos de recuperação e conservação das estradas serão também executados na Linha 06, rumo ao Escondido. Ao agradecer a parceria com o Governo de Rondônia, o prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar, destacou que, entre outras ações, o projeto de readequação contribuirá para uma melhor infraestrutura das vias, proporcionando qualidade de vida aos moradores e, por outro lado, vai garantir trafegabilidade aos produtores que transportam seus produtos.

FITHA

Sobre o Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Fitha), o recurso é empregado na recuperação das estradas municipais, construção de pontes, abertura, alargamento e conservação de vias de acesso à zona rural, compras de maquinários, peças, equipamentos e combustível.

