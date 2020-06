Arthur Aguiar apaga vídeo sobre Mayra Cardi e ela rebate: "Dê exemplo"

Arthur Aguiar voltou atrás na decisão de falar sobre a ex. O ator apagou o vídeo que havia postado rebatendo as acusações feitas por Mayra Cardi, de que ele a traía e era abusivo . O galã anunciou no Stories que havia deletado a publicação e ainda escreveu "Estou me desconstruindo".



Reprodução/Instagram Arthur Aguiar apaga vídeo em que falava sobre Mayra Cardi

Além do Story, o ator também publicou uma foto no pôr do sol e deu a entender que está refletindo sobre tudo pelo que está passando. "Um dia de cada vez", Arthur escreveu na legenda. Mayra não se absteve de falar o que estava pensando e deixou uma mensagem para o ex.



"Que você possa ser uma pessoa melhor que ontem. Todos nós erramos, errar é humano, dê exemplo para outros homens que sofrem do mesmo distúrbio que você também se tratarem e serem melhores! Pra quem sabe um dia amar e cuidar de nós mulheres como merecemos sermos cuidadas, respeitadas e amadas", escreveu a coach e empresária.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Mayra disse que não guarda rancor do ex e explicou que tomou a deicsão de vir a público sobre a relação que tinha por causa da filha. "Quero que minha filha ame muito o pai, mas que tenha consciência de que o que ele fez não se faz com ninguém e que ela não merece um homem assim. Se Deus quiser ele futuramente estará curado e ela terá muito orgulho dele ter sido o primeiro homem público a assumir seus erros", declarou.

A coach também disse que não pretende pedir pensão para Arthur nesse momento. Ela explicou que ele está investindo na carreira de ator e que torce para que essa empreitada dê certo. "Enquanto ele não tiver ganhando dinheiro, não pedirei nada para a Sophia. Dou conta dela a da casa sozinha como sempre dei, só quero que ele seja feliz e quero ser feliz", ela afirmou.

Mayra anunciou a separação pela primeira vez há um tempo. Ela postou um vídeo falando que o casamento tinha acabado , mas na época não deu melhores explicações sobre o término. Após alguns meses desse primeiro comunicado, a coach fez um novo post, dessa vez contando das traições que sofria e de como vivia em um relacionamento abusivo. A integrante do "Pânico" Arícia Silva chegou a ser apontada como pivô da separação.