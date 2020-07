Paris realiza primeira Fashion Week virtual por conta da Covid-19

Reprodução Instagram Modelo na primeira Fashion Week virtual

No último domingo (05), a marca Hermès deu a largada na primeira Fashion Week de Paris virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2).

Oficialmente, o evento começa nesta segunda-feira (06), com três dias de desfiles de alta-costura e, na sequência, a Semana de Moda Masculina . O show foi iniciado com a coleção masculina da Hermès, em uma performance filmada ao vivo no teatro Cyril Teste.

Nas cenas, que foram compartilhadas no Instagram, os câmeras e técnicos ganham destaque e dividem a atenção com os modelos. A estilista da moda masculina da marca, Véronique Nichanian, também aparece em ação, ajustando o blazer azul-céu de um modelo.

Em razão da crise sanitária gerada pela Covid-19 , a coleção foi reduzida a apenas 18 peças, em vez das cerca de 40 que preenchem um desfile em tempos normais. Assista ao vídeo.