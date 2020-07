Paula Amorim conta como cuida dos fios em transição capilar

A ex-bbb Paula Amorim comentou no Instagram sobre como está encarando o processo de transição capilar . Ela conta que deixou de fazer escova progressiva em novembro de 2019, há oito meses, e ainda está no início dessa nova fase capilar, mas já mostra resultados.

Reprodução/Instagram Paula Amorim compartilha detalhes da transição capilar

"Vocês pediram e eu estou aqui, sem filtro e de cabelos molhados para vocês verem a minha raiz. Eu passei só um creme que a Thelminha indicou na live que fizemos juntas. Vou deixar o meu cabelo secar natural", fala a ex-bbb.

Ela explica que ainda está aprendendo a cuidar dos fios. Além de passar creme, Paula conta que faz uma escova e usa o babyliss para o cabelo natural "entrar mais no mega que está cacheado".

A ex-bbb também mostra que a ponta do cabelo ainda está lisa e está com cachos apenas na raiz. "Não confundam, essa ponta anelada de baixo é do mega. Tem gente falando que a minha ponta anela e não anela, não. Mas a raiz está toda cacheada. Os cachinhos já estão aparecendo", explica o megahair que tem.

Transição capilar das famosas

Paula não é a única a compartilhar a transição capilar nas redes sociais. Recentemente, Bruna Marquezine também mostrou os cachos que começaram a aparecer.

Veja abaixo outras famosas que passaram pelo processo: