Morre Ennio Morricone, compositor de trilhas sonoras famosas do cinema

O maestro e compositor italiano Ennio Morricone morreu nesta segunda-feira (6). Segundo o jornal estadunidense New York Times, o advogado do artista, Giorgio Assumma, confirmou que o músico, que estava com 91 anos de idade, faleceu após ficar duas semanas internado em um hospital em Roma por conta de uma fratura no fêmur.



Reprodução/Instagram Morre Ennio Morricone

Morricone estava com 91 anos e é conhecido na indústria cinematográfica desde os anos 60. Ele já compôs trilha sonora para cerca de 500 filmes e foram as produções de velho oeste que o levaram ao estrelato. O maestro trabalhou em grandes filmes como "Busca Frenética", de Roman Polanski, e "Cinema Paradiso", de Giuseppe Tornatore.

Em 2007, Morricone foi premiado com um Oscar por conta de todo o trabalho que ele realizou ao longo de sua vida. Já em 2016, ele foi premiado com o Oscar e o Globo de Ouro por conta do trabalho no filme "Os Oito Odiados", de Quentin Tarantino.