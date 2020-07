Morre o ator Nick Cordero após complicações causadas por Covid-19

O ator canadense Nick Cordero morreu no último domingo (5) por complicações causadas pela Covid-19. O anúncio foi feito pela esposa do artista, a bailarina Amanda Kloots, nas redes sociais. Ele enfrentava desde março uma luta contra o coronavírus.



Reprodução/Instagram Morre o ator Nick Cordero

Nick foi internado no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele permaneceu hospitalizado por 95 dias, teve que fazer uso do respirador e uma de suas pernas precisou ser amputada. O artista chegou a e curar da Covid-19, mas a doença acometeu os pulmões dele e o ator morreu devido a problemas no órgão.

"Eu estou desacreditada e machucada em todos os lugares. Meu coração está quebrado e eu não consigo imaginar nossas vidas sem ele. Nick era uma luz brilhante. Ele era amigo de todo mundo, amava escutar os outros, ajudar e principalmente falar. Ele era um ator e músico incrível. Ele amava a família dele e amava ser pai e marido. Elvis e eu vamos sentir a falta dele em tudo que nós fazemos diariamente", escreveu Kloots no Instagram.

O ator conheceu a bailarina quando trabalhavam na peça "Bullets Over Broadway", pela qual Nick recebeu o Tony em 2014, uma das maiores premiações do teatro. O casal tem um filho de um ano de idade, Elvis. Além dos trabalhos no teatro, o artista também atuou nas séries de televisão ""Blue Bloods" e "Law & Order".