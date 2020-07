Por volta das 21h30 de domingo (5), Gusttavo Lima se envolveu em um acidente com um ciclista em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. O sertanejo estava numa rotatória e não percebeu que um ciclista bateu no retrovisor de sua caminhonete e caiu. Gusttavo prestou socorro à vítima.

Reprodução/Instagram Gusttavo Lima se envolve em acidente

A assessoria de imprensa do cantor confirma através de nota:

"Informamos que na noite de hoje (05/07), o veículo do cantor Gusttavo Lima atingiu um ciclista na cidade de Bela Vista de Goiânia (GO).

O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o SAMU e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem. O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade.

São falsas as informações que o cantor estaria detido".