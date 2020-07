Exageros na rotina de beleza: o que não fazer ao cuidar da pele e do cabelo

Já dizia o ditado que tudo em excesso faz mal, e o mesmo se aplica aos cuidados com a pele e com o cabelo. Aproveite o tempo em casa para incrementar a rotina de beleza , sim, mas fique atenta aos exageros com aquela máscara ou esfoliação podem fazer mais mal do que bem para você.

Pixabay Imagem de uma mulher cuidando do rosto





Para saber o que não fazer quando o assunto são os cuidados com pele e cabelo e o que é exagero na rotina de beleza, conversamos com alguns especialistas.











Exagero nas máscaras capilares

A dermatologista e tricologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que o uso frequente e em excesso de máscaras capilares pode tornar o cabelo pesado e sem brilho.

"Se forem utilizadas com muita frequência, o produto pode acabar se acumulando nos fios, tornando-os rígidos, opacos e quebradiços", acrescenta.

Kédima recomenda passar esses produtos apenas na metade dos fios até as pontas, sempre evitando as raízes, já que o excesso de hidratação nessa região pode provocar o aumento da oleosidade no couro cabeludo e também gerar a dermatite seborreica.

Erros com o cuidado da pele

Muitas pessoas, especialmente as que tem pele oleosa, abusam da limpeza facial com o objetivo de reduzir o brilho. A dermatologista recomenda lavar o rosto apenas de manhã e à noite, sem exageros.

"O excesso de lavagem, mais do que duas por dia, pode alterar a barreira de proteção da pele, gerar ressecamento em um primeiro momento que será combatido pelo corpo com um processo conhecido como efeito rebote, quando há um aumento compensatório na produção de oleosidade, além de poder causar uma dermatite de contato", explica a dermatologista.

Também dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Claudia Marçal completa dizendo ainda que não é bom ficar esfoliando o rosto em demasia e a frequência de esfoliação depende de cada tipo de pele.

"E os intervalos precisam ser respeitados para que não irrite a pele, nem cause o efeito rebote, ou seja, o efeito contrário do esperado, estimulando a oleosidade, levando a abertura de poros", alerta a médica.

"Em peles secas, o tecido pode ficar avermelhado ou sensível se houver o uso excessivo do esfoliante, pois ocorre a retirada do manto lipídico natural de proteção e defesa do tecido, que mantém a microbiota natural", ressalta Claudia.

Outra aliada que pode virar vilã se usada em excesso é a máscara facial. Mais uma vez, o uso inadequado desse item de skincare pode provocar o efeito rebote. Veja o que não fazer ao incluir a máscara facial na rotina .

Ingerir demais alimentos considerados saudáveis

Para manter a saúde e a beleza da pele e dos cabelos em dia, uma alimentação saudável é necessária. Contudo, a médica nutróloga Marcella Garcez, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, explica que quando a pessoa abusa desses alimentos pode causar danos à pele.

"A ingestão demasiada da vitamina A pode causar perda de cabelo e dos cílios, além de ressecar a pele. Fígado, ovos, agrião, cenoura, mamão, tomate e abóbora estão entre os alimentos com maior quantidade de vitamina A, que também está presente em muitos polivitamínicos, então tome cuidado ao comprar", afirma a médica nutróloga.