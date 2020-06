Reação de Saulo Poncio ao saber da gravidez de Gabi Brandt vira meme

A intenção era emocionar, mas não foi bem isso que ocorreu. Gabi Brandt postou um vídeo no YouTube na última segunda-feira (29) mostrando como foi que ela contou para a família que está grávida novamente . Porém, quando chegou na parte em que ela revela a novidade para Saulo, a reação do público foi um pouco diferente do esperado.

Ao revelar do segundo filho para o marido, Gabi colocou um body em Davi, primogênito do casal, escrito "promovido a irmão mais velho". O cantor, que fazia parte da banda UM44K , não entendeu muito bem o que estava acontecendo quando viu o filho e muitas pessoas começaram a fazer piada disso. Além da confusão, muitos usuários do Twitter também debocharam do choro de Saulo.

No vídeo, Gabi também conta da gravidez para a babá do filho, Sol Angelo, para a cunhada, Sarah Poncio e para os pais e sogros dela. Quando as filmagens acabam, a ex-participante de "De Férias com o Ex" escreveu: "Você já é muito amado filho... ou filha... Estamos muito ansiosos para te conhecer. Você é a prova de que Deus é fiel nas suas promessas". Recentemente, a influencer e Saulo se envolveram em diversas polêmicas de traição por parte do cantor, que agora pretende seguir a carreira religiosa.





Eu vendo o vídeo da Gabi Brandt super emocionada// eu vendo a parte do Saulo pic.twitter.com/wW0K4urMXA — COMENTEI (@ANY24899) June 30, 2020





O bebê no útero da Gabi Brandt vendo o choro do Saulo pic.twitter.com/YU7bWFrjvi — SunKitty (@Sunkitty_flo) June 30, 2020





tô só o saulo no vídeo da gabi brandt quando lembro que a pandemia não acabou pic.twitter.com/lgpB3yTiQl — roberta (@betascarano) June 30, 2020





Eu contando do date pra minha amiga é a Gabi Brandt e a Sarah todinha pic.twitter.com/oXRFbu8Chg — ?????? ?????????? (@yabitencourt) June 30, 2020





o saulo foi ler na camisa do davi q a gabi brandt tava gravida ai ele



promovi.... an??



tulio??

KKKKKKKKKKKK eu tô morrendo pic.twitter.com/mHqO04jP4x — carol (@carollanghanzz) June 30, 2020