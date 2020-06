Lacombe é cotado para substituir Glenda Kozlowski no SBT, diz colunista

Luís Ernesto Lacombe se envolveu em uma polêmica com a Band e decidiu deixar a emissora . O Jornalista foi afastado do trabalho após um programa sobre conservadorismo, mas ele já teria novas oportunidades de emprego à vista. Segundo o colunista Fefito, o SBT está sondando o apresentador.

Reprodução/Instagram Luís Ernesto Lacombe é cotado para apresentar reality show no SBT

A ideia é que Lacombe seja o substituto de Glenda Kozlowski. Recentemente, a jornalista se demitiu da emissora por não concordar com a redução de salário e o reality show de futebol "Um Vida, Um Sonho" ficou sem um apresentador. A LCA Entertainments & Sports, parceira do SBT na produção, estaria sondando o jornalista e um comentarista esportivo para o cargo.

Só não se sabe por enquanto se o antigo apresentador do "Aqui na Band" terá interesse na vaga, já que ele recusou a proposta de voltar a trabalhar no núcleo esportivo do antigo canal onde estava empregado. Lacombe é bastante interessado em política e o nome dele também estaria circulando pelos corredores da Jovem Pan.