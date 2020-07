Horóscopo do dia: previsões para 6 de julho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

As inovações e as ideias para o bem da coletividade estão destaque com a Lua em Aquário. Você fica mais disposto a fugir da rotina e a interagir com o mundo. Aproveite para atualizar informações, em clima de liberdade e autonomia. A Lua sorri para Marte e Vênus, garantindo um astral mais dinâmico e prazeroso. Ainda bem, pois Mercúrio segue retrógrado: é preciso um cuidado maior ao trocar informações, pois pode haver mal entendidos. Procure evitar discussões. A Lua segue na fase cheia, todos estão sensíveis.

TOURO

Você sai ganhando se respeitar o ponto de vista alheio e aceitar o outro como ele é, sem cobranças. Com a Lua em Aquário os condicionamentos ficam mais baixos e você pode sentir a vida com mais liberdade. Que tal fazer algo fora de série, quebrar a rotina, ir a um lugar diferente? A Lua combina forças com Marte e Vênus, dá vontade de investir em atividades prazerosas e independentes. Com Mercúrio retrógrado, a comunicação tende a ficar truncada. Mesmo assim, vale expandir contatos e investir em algo novo.

GÊMEOS

Bom período para romper com velhos condicionamentos. Com a Lua em Aquário, procure abrir-se para novos pontos de vista. Insights, novidades, mudanças, surpresas e novas ideias estão em pauta. Mercúrio segue retrógrado e desafia Marte, pedindo cuidado com a pressa, a intolerância, a inquietação e a palavras impensadas. Procure redobrar a atenção com deslocamentos, viagens, divulgações, apresentações públicas, contatos e negociações. Mesmo assim, a criatividade está ativada.

CÂNCER

Bom período para cultivar independência, ousadia e liberdade. Bom também para cultivar ousadia e se conectar com as novas correntes de pensamento. Com a Lua em Aquário, chantagens emocionais e dramas exagerados não são bem aceitos. Lua e Vênus favorecem atividades prazerosas e agradáveis. Mas Mercúrio segue retrógrado, pedindo cuidado com a pressa e mal entendidos. Redobre a atenção para não deixar passar informações importantes. Prefira ganhar tempo para pesquisar melhor e checar os fatos.

LEÃO

Procure refletir e se inteirar sobre as questões mais elevadas da vida. Os projetos estão em plena gestação, aproveite para visualizar o que pretende para o futuro. No final de um ciclo solar é importante cultivar momentos de introspecção para refletir sobre os seus sonhos mais caros. Mercúrio segue retrógrado e se desentende com Marte: cuidado com o individualismo, a intolerância, a agressividade e o orgulho, lembre-se que ninguém é o dono da verdade. Generosidade e humildade são fundamentais.

VIRGEM

A disposição para experimentar algo novo, para sair do convencional, deixar para trás velhas regras e tabus ganha evidência com a Lua em Aquário. Autonomia e liberdade devem falar mais alto. Aproveite para circular, interagir, trocar informações e aprender algo novo. Mas lembre-se que Mercúrio segue retrógrado, melhor sair com tempo de sobra para os compromissos. A comunicação e os deslocamentos tendem a ficar truncados. Esteja aberto para correções e revisões. Nada de errado em refletir melhor e mudar de ideia, se for preciso.

LIBRA

Com a Lua em Aquário, o foco deve ser num objetivo maior, para o bem da coletividade. A Lua sorri para Marte e Vênus, aproveite para investir em atividades prazerosas, em sua imagem e na apresentação de seu trabalho. A elegância, o equilíbrio e a estética podem contar pontos a favor. Mas é preciso atenção para evitar mal entendidos. Com Mercúrio retrógrado é bom estar aberto para rever ideias e conceitos. Procure pesquisar melhor antes de emitir opiniões ou trocar informações importantes.

ESCORPIÃO

É importante canalizar sua energia para algo produtivo e positivo. Seguimos com a Lua na fase cheia: cuidado com reações explosivas, exaltadas e imprudentes. Conflitos aumentam sua proporção apenas se você permitir. Se for para tomar atitudes radicais, que sejam em relação a si mesmo, com decisões para abandonar algo que não lhe faz bem. Os desafios podem ser enfrentados com mais consciência, criatividade e generosidade. Lua e Vênus seguem em harmonia, o diálogo pode e deve ser cordial, agradável e amoroso.

SAGITÁRIO

É preciso foco, integridade, competência e profissionalismo ao promover trocas, negociações e intercâmbios. Mercúrio e Marte pedem atenção para a inquietação mental e a impaciência. A temperança é o antídoto. Atenção para mal entendidos e pontas soltas. Procure organizar-se e fazer uma coisa de cada vez, com mais atenção, para evitar erros e atrasos. Aproveite para cultivar a determinação e pensar em projetos de longo prazo. Vale investir na diplomacia também. A cordialidade pode abrir novas portas.

CAPRICÓRNIO

Aproveite que a Lua segue em Aquário para cultivar a criatividade e a liberdade, experimentar programas originais e diferentes, buscar novas sensações e aventuras. Repetições e restrições ficam mais enfadonhas, prefira aprender algo novo e buscar soluções alternativas. Vale expandir sua rede de contatos também. Mercúrio segue retrógrado e desafia Marte, evite negociações e acordos apressados, sem a devida análise e pesquisa. Vale revisar projetos, rever estratégias e corrigir o que for preciso.

AQUÁRIO

Aproveite que a Lua segue em seu signo para cultivar mais independência, autonomia, originalidade e criatividade. Não se esqueça de brincar com os acontecimentos, espalhar mais leveza e desprendimento ao seu redor. Com Mercúrio retrógrado, as antenas devem estar ligadas ao promover negócios e intercâmbios. Pode haver mal entendidos e enganos, podem surgir opositores às suas ideias. Mesmo assim, hoje a Lua combina forças com Vênus: as conversas prazerosas e agradáveis estão favorecidas.

PEIXES

Não se agarre ao passado que não retornará. Com a busca do autoconhecimento, pode se conectar cada vez mais com seus dons e talentos para seguir o caminho do coração. A colaboração dos amigos e as novas soluções ganham destaque com a Lua em Aquário. Sua consciência se expande, você se interessa por um panorama cada vez mais abrangente, se abre cada vez mais para novas visões e novos entendimentos acerca da vida. Vale olhar para o futuro, identificar-se com soluções originais e inovadoras.