Morador filma lagarto devorando cobra em Singapura; assista

Pixabay Caso aconteceu no último 21.

Um morador que vive no bairro de Potong Pasir, no centro de Singapura, registrou o momento em que um lagarto-monitor atacou e devorou uma cobra da espécie píton. O caso aconteceu no último dia 21.



Segundo pessoas que presenciaram o episódio, o lagarto estava na margem do rio e atacou a cobra enquanto ela nadava próximo da terra. Eles assistiram a luta entre os animais até que o lagarto derrotou a píton e começou a devorá-la. Assista o vídeo:

De acordo com jornais locais, algumas testemunhas se confundiram e acreditaram que o lagarto estava sendo devorado pela cobra.

Na natureza, as pítons não costumam atacar seres-humanos e avançam apenas quando se sentem ameaçadas. Já os lagartos-monitores são considerados agressivos e podem atacar humanos.