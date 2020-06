Patrícia Marx apresenta a namorada: "Sou gay com muito orgulho"

Ex-vocalista do "Trem da Alegria", Patrícia Marx assumiu ser gay na madrugada desta segunda-feira (29). A cantora publicou uma foto ao lado da namorada e escreveu na legenda: "Sou gay com muito orgulho! Estamos juntas, eu e meu amor, Renata", e ainda colocou várias hashtag pelo Dia Orgulho LGBTQ+, celebrado no dia 28 de junho em todo mundo.

Reprodução/Instagram Patrícia Marx se assume lésbica

A notícia surpreendeu várias fãs da cantora e alguns até perguntaram sobre seus relacionamentos anteriores como o ex-casamento com o produtor musical Bruno E.. Patrícia respondeu muitos comentários e explicou sobre a sua homossexualidade. " Sempre fui [lésbica], mas antes não conseguia me assumir . Acontece muito, não?". Ela também agradeceu os elogios e comentou: "Um salve às mulheres! Merecemos todo o amor do mundo!".