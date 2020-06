Agevisa reforça ações de combate à dengue em Espigão D’Oeste

.

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), designou uma ação de combate ao mosquito da dengue em Espigão D’Oeste. Nas últimas semanas, o município vem registrando um surto de casos da doença, com 105 casos confirmados até segunda-feira (29).

Atendendo ao pedido da Secretaria Municipal de Saúde do município, pois em praticamente todos os bairros de Espigão D’Oeste foram registrados casos de dengue, demandou o apoio do Estado no combate ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.

"Nós recebemos esse chamado e traçamos um cronograma iniciando, nesta segunda-feira, o segundo ciclo de UBV (Ultra Baixo Volume) pesado, dentro de Espigão D’Oeste. No bloqueio contra o Aedes, o Ministério da Saúde preconiza que sejam realizadas as atividades operacionais voltadas para UBV em três ciclos, com intervalo de alguns dias. Por isso o carro de UBV, popularmente conhecido como fumacê, está realizando a aplicação de inseticida em toda a cidade, como forma de reduzir o número de casos de dengue", explicou Erenaldo da Cunha Santos, técnico em Vigilância em Saúde da Agevisa, que atua no controle vetorial e na coordenação da dengue.

A aplicação espacial de inseticidas é utilizada principalmente para o controle do vetor da dengue. No Brasil, recomenda-se utilizar a aplicação espacial a UBV com nebulizadores costais ou equipamentos acoplados a veículos. O veículo enviado para Espigão D’Oeste pelo Governo de Rondônia tem como missão cobrir, ao todo, 559 quarteirões da cidade.

Mas, além das ações desenvolvidas pelas autoridades em saúde e executadas pela Vigilância Sanitária, um dos fatores mais importantes para controle da doença são os cuidados tomados por cada indivíduo, evitando os criadouros do mosquito.

PREVENÇÃO

Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito se encontra nas residências, com isso, as medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos.

É simples e rápido combater o Aedes aegypti, siga essas dicas:

Garrafas PET e de vidro: As garrafas devem ser embaladas e descartadas corretamente na lixeira, em local coberto ou de boca para baixo. Assim como, tampinhas de água, cerveja e refrigerante.

Lajes: Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.

Ralos: Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.

Vasos sanitários: Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico.

Piscinas: Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a água e o filtro periodicamente.

Coletor de água da geladeira e ar-condicionado: Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.

Calhas: Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a passagem da água.

Cacos de vidros nos muros: Vede com cimento ou quebre todos os cacos que possam acumular água.

Baldes e vasos de plantas vazios: Guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.

Plantas que acumulam água: Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas.

Suporte de garrafão de água mineral: Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso.

Falhas nos rebocos: Conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que possam acumular água.

Caixas de água, cisternas e poços: Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles que não têm tampa própria.

Tonéis e depósitos de água: Mantenha-os vedados. Os que não têm tampa devem ser escovados e cobertos com tela.

Objetos que acumulam água: Coloque num saco plástico, feche bem e jogue corretamente no lixo.

Vasilhas para animais: Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água corrente e sabão no mínimo duas vezes por semana.

Pratinhos de vasos de plantas: Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.

Objetos d’água decorativos: Mantenha-os sempre limpos com água tratada com cloro ou encha-os com areia. Crie peixes, pois eles se alimentam das larvas do mosquito.

Lixo, entulho e pneus velhos: Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.

Lixeira dentro e fora de casa: Mantenha a lixeira tampada e protegida da chuva. Feche bem o saco plástico.

