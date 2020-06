Youtuber Pietra de Pinho participará de live no Instagram no iG

Pietra de Pinho, influenciadora que usa seu canal no Youtube e suas redes sociais para conscientizar as pessoas sobre as questões LGBTs conversará com a repórter Mariana Mazzoni em live, às 17h, nesta terça-feira (30).

Divulgação A criadora de conteúdo também estuda artes cênicas e é dona de uma marca de roupas





A youtuber decidiu criar o canal quando começou o processo de aceitação da própria sexualidade e compartilhava pelo aplicativo Snapchat, ao notar que o retorno era grande, decidiu migrar para o Youtube. Hoje Pietra é uma das influenciadoras lésbicas com mais seguidores, e continua usando sua relevância para falar sobre diversidade e feminismo.