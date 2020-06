Zé Felipe vive clima de romance com blogueira amiga de Neymar

Um burburinho começou a tomar conta das redes sociais neste fim de semana. Os fãs do cantor Zé Felipe começaram a desconfiar de um possível romance entre ele e a influenciadora digital Virgínia Fonseca. As suspeitas começaram após o filho do cantor Leonardo dedicar uma música à moça em sua live.

Além disso, Virgínia recebeu um buquê que rosas vermelhas enormes que, segundo ela, foi enviado por um admirador secreto. Ao publicar a foto com as flores, adivinha quem deixou um comentário mostrando que estava só de olho nela? Isso mesmo, o Zé Felipe. Pois bem. A coluna procurou a assessoria de Zé Felipe, que informou que os dois "são amigos e estão se conhecendo melhor".

Segundo o colunista Leo Dias, além da troca de mensagens, Zé Felipe teria usado seu jatinho para encontrar Virgínia em Londrina, no Paraná, e o casal teria vivido momentos bem românticos. Vale lembrar que a blogueira é amiga de Neymar e recentemente fez um passeio no avião particular do jogador de futebol.