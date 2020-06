Com preço alto, iPhone 12 pode vir sem carregador e fone na caixa

Unsplash/zhang kaiyv Apple pode lançar iPhones sem carregador





Segundo o analista de mercado Ming-Chi Kuo, especialista na Apple , quem comprar o iPhone 12 poderá ter uma surpresa desagradável ao abrir a caixa: o aparelho não virá com carregador nem com os fones de ouvido com fio, os EarPods.





Além do aparelho, tudo o que o usuário vai encontrar é um cabo USB para conectar o smartphone a um computador. O carregador do novo modelo, com potência de 20 Watts (superior aos 18 Watts do modelo atual) será vendido separadamente.

O principal motivo seria o custo: segundo Kuo, a inclusão do suporte a 5G nos novos aparelhos irá aumentar o custo de produção, e a remoção dos acessórios seria uma forma que a Apple encontrou para não repassar este aumento aos consumidores.

O outro motivo seria ecológico: ambientalistas criticam fabricantes de smartphones , inclusive a Apple, por incluir carregadores USB e fones de ouvido com seus produtos, já que os consumidores provavelmente têm vários deles em casa. Estes acessórios desnecessários contribuiriam para o acúmulo de lixo eletrônico .

Se a Apple mantiver o ritmo dos anos anteriores, os novos iPhones devem ser anunciados em Setembro, e chegar ao mercado já rodando o recém-anunciado iOS 14 .