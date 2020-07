Homem come 75 cachorros-quentes em dez minutos e quebra recorde; assista

Reprodução/Twitter Joey Chestnut quebrou o próprio recorde mundial.

Um americano chamado Joey Chestnut, 36, quebrou o próprio recorde mundial ao devorar 75 cachorros-quentes em 10 minutos. A marca foi atingida durante uma competição realizada no dia 4 de julho, em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos .

Ele venceu a competição pela 13ª vez nos últimos 14 anos. Ao final do torneio, Chestnut havia devorado 33 cachorros-quentes a mais do que o segundo colocado. Em média, ele comeu um cachorro-quente a cada oito segundos. Confira o vídeo do campeonato:

Atualmente, Chestnut é o primeiro colocado do ranking da Federação Internacional de Alimentação (Major League Eating). Ele venceu a prova pela primeira vez em 2007. O antigo recorde era dele mesmo e foi estabelecido em 2018, quando comeu 74 cachorros-quentes em dez minutos.