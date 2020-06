Google Fotos deixa de salvar imagens do WhatsApp; veja como fazer backup

Unsplash/Mitchell Luo Google Fotos muda sincronização





O Google anunciou, nesta segunda-feira (29), que desativou o backup automático de aplicativos de mensagens para o Google Fotos . Isso significa que fotos e vídeos recebidos no WhatsApp , por exemplo, não são mais salvos no serviço de armazenamento em nuvem automaticamente.





De acordo com a empresa, os usuários estão recebendo uma notificação avisando a novidade. Na ultima semana, o Google Fotos já tinha recebido diversas mudanças no design, inclusive em seu ícone.

A mudança no backup , porém, tem relação com a pandemia , explica a equipe do Google Fotos. "Devido à Covid-19, as pessoas estão compartilhando mais fotos e vídeos. Para economizar recursos da internet, o backup e a sincronização foram desativados para pastas de dispositivos criadas por aplicativos de mensagens como WhatsApp, Mensagens e Kik", afirma, em comunicado.

Fotos e vídeos salvos no Google Fotos anteriormente à mudança não são afetados. Além disso, usuários podem mudam as preferências de backup a qualquer momento.

Como ativar o backup do WhatsApp no Google Fotos

Para quem quer manter as fotos e vídeos do WhatsApp salvos no Google Fotos, é preciso ativar o backup. Ele pode ser feito para salvar fotos e vídeos específicos na nuvem ou para sincronizar pastas inteiras.

Salvando um mídia específica:



Abra o aplicativo do Google Fotos;

Na parte inferior da tela, clique em Biblioteca ;

Na seção Fotos no dispositivo , clique em Ver tudo ;

Selecione uma pasta e, depois, a imagem ou vídeo que você deseja fazer backup;

Clique nos três pontinhos no canto superior direito da mídia e, depois, selecione Fazer backup .

Fazendo backup de uma pasta toda: