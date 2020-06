Versão mais barata do Xbox Series X deve ser revelada em agosto

Reprodução Design oficial do Xbox Series X





O Xbox Series X não deve ser o único console da Microsoft para a nova geração dos videogames. Há meses se especula que a empresa prepara uma segunda plataforma que deve ser mais acessível, e agora o mundo está mais próximo de conhecê-la: a empresa deve realizar um evento em agosto para apresentar o produto.





Segundo a Eurogamer, o plano original da Microsoft era apresentar o console, que é chamado internamente de "Lockhart", no mês de junho, mas o mês já está chegando ao seu fim e não houve revelação. A ideia era apresentar o Xbox mais barato durante o evento da E3, mas neste ano não houve E3 e o trabalho remoto atrasou vários projetos da companhia.

Apesar da falta de confirmação formal da Microsoft , existem vários indícios claros de que o segundo console está a caminho. A documentação dos kits para desenvolvedores para criação de jogos para o Xbox Series X menciona o Lockhart, que deve chegar ao mercado com o nome de Xbox Series S .

Segundo o site The Verge , o Lockhart deve ser capaz de rodar os mesmos jogos que o Xbox Series X, de forma similar ao funcionamento do Xbox One X e o Xbox One S, com algumas restrições de desempenho. O processador deve ser o mesmo do Series X, mas com menos RAM (7,5 GB usáveis do Lockhart contra 13,5 GB do Series X) e uma GPU mais modesta, com 4 teraflops em vez dos 12 do modelo mais poderoso.

Os kits de desenvolvimento devem ter um modo especial para o Lockhart , que permitirá adaptar o jogo para alcançar os parâmetros de desempenho propostos pela Microsoft, que espera jogos capazes de atingir resoluções de 1080p e 1440p, em contraste com o 4K que será o padrão do Series X.

Até o momento, porém, não há qualquer previsão ou especulação crível sobre preço. É de se esperar que valores sejam anunciados no evento de apresentação do Lockhart em agosto, porque simplesmente não faz sentido revelar um novo console menos poderoso sem uma boa justificativa financeira.