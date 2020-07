Apresentadora chora ao vivo após programa ser cancelado na Gazeta

A apresentadora Michelle Giannella chorou muito ao se despedir do "Plantão da Saúde", cuja última edição foi ao ar na sexta-feira (3). O programa ficou cerca de três meses no ar na TV Gazeta e foi criado para tratar de assuntos relacionados a Covid-19, assim como o "Combate ao coronavírus", da Globo.

Após seu colega de bancada Celso Cardoso fazer um discurso dizendo que o programa "não coincide com o fim da pandemia", Michelle Giannella disse aos prantos: "Eu gostaria de agradecer a sua audiência, o seu carinho, o apoio e a orientação do departamento de Jornalismo para a realização do Plantão da Saúde. Esse projeto desafiador, esse projeto engrandecedor para toda nossa equipe do Esporte, e sobretudo para você de casa".

Com o fim do "Plantão da Saúde", o "Gazeta Esportiva" volta a grade de programação a partir de segunda-feira (6), uma vez que os principais campeonatos de futebol estão sendo retomados. O "Mesa Redonda" também volta a ser exibido na emissora paulista e o programa de entretenimento "Revista da Cidade" deve voltar só no início de agosto.