Kanye West para presidente? Cantor diz que vai disputar eleições nos EUA

O cantor Kanye West anunciou no último sábado (4) em suas redes sociais que vai se candidatar as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Caso isso se concretize, ele terá dois grandes adversários, o atual presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden, que foi vice-presidente no mandato de Barack Obama.

Reprodução/Instagram Kanye West vai se candidatar à presidência dos EUA





"Devemos agora realizar a promessa da América [EUA] confiando em Deus, unindo nossa visão e construindo nosso futuro. Vou concorrer para presidente dos Estados Unidos", escreveu Kanye West no Twitter.

O rapper americano não deu detalhes se de fato já está concorrendo ao posto de presidente dos Estados Unidos, mas deu fortes indícios ao usar a hashtag #2020VISION. As eleições acontecem em novembro deste ano e, mais uma vez, os partidos Republicano e Democrata seguem firmes na disputa, porém é permitido que tenham candidaturas independentes.

Em 2015, Kanye West chegou a dizer no MTV Video Music Awards que tinha planos para disputar a presidência em 2020. Além disso, o cantor, que é um apoiador de Trump, e esposa Kim Kardashian estiveram na Casa Branca ano passado e depois da visita ele fez uma postagem insinuando que se candidataria em 2024.