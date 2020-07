Leo Dias diz que Marquezine ficou com Arthur Aguiar e ela rebate: "Cansada"

A atriz Bruna Marquezine foi envolvida por Leo Dias nas polêmicas traições de Arthur Aguiar. Segundo o jornalista, a atriz teria ficado com o ex de Mayra Cardi nos bastidores de uma novela da Globo na época em que ele namorava Giovanna Lancellotti. A artista rebateu dizendo que nunca teve nada com o ator e a confusão foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (5).

Reprodução/Twitter Bruna Marquezine e Arthur Aguiar





"Marquezine e Arthur ficaram sim! Bastidores das gravações de ‘Em Família’, novela das oito. Por isso a Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época", escreveu Leo Dia após divulgar uma entrevista em que Mayra Cardi diz ter descoberto 16 amantes de Arthur Aguiar.

Com a repercussão, a atriz, que estaria vivendo um affair com Enzo Celulari, decidiu se pronunciar: "Ah pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando ‘convencer’ ninguém porque estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer".

A atriz ainda ironizou o fato de Leo Dias dizer que noticiou a suposta traição: "Ele é puuuuura credibilidade, né?! Tem nem um mês que 'noticiou' que eu estava namorando, passou vergonha porque se emocionou e teve que voltar atrás".

Ah pronto ??????

Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando "convencer" ninguém pq estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer. https://t.co/bFCJ6Wuk4Q — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020





Um seguidor chegou a questionar Leo Dias: "Tem foto? Tem áudio? Porque credibilidade você não tem kkkkk acredito nela". O jornalista respondeu aos risos: "HAHAHAHAHHA ri alto. Não tenho mesmo? Hahahahaha beijos, flor". Veja a repercussão do caso nas redes sociais:

Bruna Marquezine: não é verdade.

Léo Dias: é sim, minha fonte é as vozes da minha cabeça se elas falaram é pq foi sim. https://t.co/muUYxEiGM4 — Iara (@iaraolivia) July 5, 2020





Eu queria entender a obsessão que as pessoas tem pela Bruna Marquezine. Estão SEMPRE tentando encontrar um vacilo dela, estão sempre acreditando em qualquer bobagem só pra mandar um "santinha do pau oco", "e aquele papo de empatia?". Quem construiu essa imagem dela de perfeição+ — Madison Beer de THE (@GoodbyeLullyby) July 5, 2020





Pq vcs n cancelam o bosta do Léo Dias ao invés de cancelar a Bruna Marquezine! Faz favor né? O cara ganha rios de dinheiro falando da vida dos outros. Qual o talento dele? Nenhum! A Bruna tá onde tá por mérito! Inveja da mulher empoderada que ela se tornou é latente. Pq shoras? — ?? Be Atriz? (@ladybecarioca) July 5, 2020





Esse Leo Dias é um maluco mas a gente gosta das tretas né — Plínio Gonçalves (@Plin1o) July 5, 2020