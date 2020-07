Horóscopo do dia: previsões para 5 de julho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla Veja a previsão para o seu signo no horóscopo do dia



ÁRIES

Você conta agora com a renovação energética de Marte em seu signo, é hora de sair da estagnação. Tomar providências, iniciativas e atitudes com autonomia, priorizar aquelas tarefas que dependam só de você. Com a Lua cheia, é importante evitar confrontos e embates! Procure elaborar estratégias com mais planejamento e menos impulsividade. Invista na determinação, na disciplina, na dedicação ao trabalho e aos novos projetos. Bom período também para um novo programa de atividades físicas.

TOURO

Nesta noite tivemos um eclipse lunar em Capricórnio, favorecendo uma postura madura, responsável e comprometida. Aproveite para dosar expectativas com mais realismo e senso prático. Velhas questões podem vir à tona para que sejam transformadas e resolvidas. Revisões continuam em pauta. Ainda bem que Vênus segue no signo de Gêmeos, para favorecer o prazer nos estudos, as conversas agradáveis e prazerosas. Esteja aberto para novos aprendizados, novas visões e novos conceitos!

GÊMEOS

Projetos e ideias criativos e arrojados ficam favorecidos pela combinação de Sol, Lua e Urano. Bom período para libertar-se de velhas ideias e crenças limitantes. A produtividade e a determinação podem crescer na medida em que investe no que realmente gosta de fazer. Aproveite o período para atividades criativas. Vênus segue em seu signo, favorecendo uma atitude mais carismática e sedutora, para que possa atrair oportunidades nas finanças e no amor. É hora de investir em sua imagem também!

CÂNCER

Libertações estão em pauta! Nesta noite tivemos um eclipse lunar em Capricórnio: aproveite para organizar ideias e sentimentos, cultivar uma visão mais objetiva da vida. Estratégias, planejamentos, revisões e aperfeiçoamentos de técnicas estão em destaque. Este é um período com potencial criativo, bom para inovações. Tempo de resolver velhas questões e abrir espaço para novos caminhos. Procure cuidar bem de suas emoções, cercar-se coisas que ama, para que possa atravessar bem a fase de mudanças.

LEÃO

Podem surgir novas ideias com a harmonia de Sol e Urano. Mas é bom aguardar seu aniversário para iniciar projetos. Invista no amadurecimento dos projetos, na revisão de velhas questões, na limpeza de coisas que não servem mais. Neste período, rever o ciclo que passou e traçar novas metas é importante. Não espere resultados imediatos, seja perseverante e disciplinado para alcançar seus objetivos. Nesta noite tivemos um eclipse lunar, inspirando a abertura para novos caminhos e possibilidades.

VIRGEM

Aperfeiçoamentos, revisões, correções e soluções criativas estão em evidência. Com seu olhar clínico, analise, pesquise e observe para perceber tudo com mais clareza. Dedique-se a oferecer um serviço ou produto impecável. Você pode também caprichar em sua imagem, mostrar-se mais belo e cordial. A apresentação pessoal, a preocupação com a credibilidade e a estética são importantes e podem abrir portas. Bom período também para praticar afirmações positivas, pensar diferente, inovar.

LIBRA

Vênus segue em Gêmeos, favorecendo a capacidade de promover intercâmbios e usar a palavra com sedução. Bom período para engatilhar projetos, negócios e acordos com parceiros e colaboradores. Mas evite assumir muitos compromissos, pois mal entendidos continuam em pauta. Continue também a evitar desperdícios, grandes gastos e expectativas mirabolantes. Aproveite para cultivar sua credibilidade com uma postura mais madura, ao mesmo tempo mais criativa e independente.

ESCORPIÃO

Vale cultivar uma postura mais objetiva, porém, mais independente também. É tempo de abrir a mente, pensar diferente, ampliar a visão, investir em conhecimentos libertadores e originais. Procure também cultivar a generosidade e o espírito comunitário para somar forças, ao invés de dividir. É tempo de Lua cheia com eclipse: algo que tem lhe incomodado pode ser transformado, através de uma profunda análise de suas causas. Basta voltar o olhar para si mesmo, ao invés de projetar culpados.

SAGITÁRIO

Vale fazer algo diferente, novo e original. Vale também investir na produtividade, perseverar em seu trabalho e encaminhar assuntos profissionais. O encontro de Júpiter e Plutão em Capricórnio ensina que os esforços são reconhecidos com o tempo, a determinação e a disciplina. As tarefas criativas também estão favorecidas. Você pode harmonizar as relações com mais disposição, clareza e abertura para compreender o outro. Mantenha-se aberto e disposto para esclarecer dúvidas e pensar diferente.

CAPRICÓRNIO

Você pode cultivar mais foco, organização e objetividade com a Lua cheia em seu signo. Porém, evite impor sua opinião, seja gentil e diplomático para obter bons resultados em suas iniciativas. Disputas e controle podem trazer prejuízos. Planos e negociações avançam se houver maturidade, honestidade, profissionalismo e abertura para inovações. Outra dica importante: respeitar a liberdade de pensamento, conectar-se com soluções originais, novas tecnologias e correntes vanguardistas.

AQUÁRIO

A Lua cheia ocorre em harmonia com Urano para favorecer ideias originais e criativas! Mas é importante ser cuidadoso em relação aos compromissos e honrar sua palavra. Saturno retornou ao compenetrado Capricórnio: aproveite a próxima semana para pôr em dia trabalhos atrasados e atender seus compromissos com agilidade. Concentre-se agora em completar uma série de pequenos afazeres, passo a passo, um assunto de cada vez. Justamente com eles é que chegará no grande caminho almejado.

PEIXES

Mais gentileza e independência. Menos controle, cobranças e discussões. Ao interagir com leveza, pode encontrar respostas criativas, seguir em frente mais confiante e atrair oportunidades. Ao demonstrar competência e dedicação, você pode angariar colaboradores e abrir novas portas no trabalho. Com senso prático e objetividade, comprometa-se com seus sonhos! Aproveite para esclarecer dúvidas, pesquisar melhor, rever velhos conceitos e encontrar soluções inovadoras para velhas questões.