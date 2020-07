Medicamentos são entregues para tratar pessoas que testaram positivo para covid-19 em Porto Velho

.

A primeira pessoa a testar positivo para covid-19 foi também o segundo a chegar no drive-thru realizado na manhã de sábado (4), no estacionamento do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. Maurino Ferreira, chegou cedo ao evento e relatou que já sentiu o mal-estar da doença, mas que se sentia bem no momento do teste rápido. Os sintomas gripais foram há cerca de uma semana, mesmo assim, Maurino saiu medicado da testagem rápida. Após atendimento médico, levou para casa cloroquina, azitromicina e dipirona, seguindo as diretrizes da Nota Técnica nº 9, do Ministério da Saúde.

A entrega dos medicamentos para o início imediato do tratamento de combate ao coronavírus foi defendida pelo governador coronel Marcos Rocha, durante a abertura do evento, que faz parte da ação Mapeia Rondônia e é o quinto desta magnitude realizado em Rondônia, o segundo em Porto Velho.

“Entendemos que o paciente deve entrar com a medicação o mais rápido possível, por isso a testagem rápida, atendimento médico, diagnóstico e a entrega dos remédios. Estamos fazendo tudo o que podemos para salvar vidas”, declarou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, destacou a realização de testagem rápida na população de Rondônia. “Nosso estado ocupa o terceiro lugar no Brasil em testagem da população e nosso objetivo é alcançar o primeiro lugar”, disse.

A testagem rápida foi realizada no estacionamento do Palácio Rio Madeira com o objetivo de evitar a aglomeração da população e teve início às 9h. Maurino Ferreira, o primeiro caso positivo diagnosticado no drive-thru, aprovou a iniciativa.

"Achei ótima a ação, tem muita gente que não tem como pagar o exame e precisamos muito. Esperamos o momento certo para fazer o teste", afirmou.

Ele foi orientado sobre a necessidade de isolamento social e iniciará o tratamento imediatamente. “Os pacientes positivados são submetidos a cinco dias de tratamento. Juntamente com o kit, segue a orientação de como devem ser ingeridos os medicamentos”, detalhou Raquel Jorge da Costa, farmacêutica da Coordenação de Gestão e Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

VOLUNTÁRIOS

A ação envolveu mais de 150 voluntários, de diversas secretárias e órgãos não governamentais. Um exemplo foi a atuação universitários de uma instituição privada de Porto Velho, que realizaram a entrega de kits de higiene para as pessoas que receberam resultado positivo para covid-19. O objetivo da ação é contribuir com que as positivadas não disseminem o vírus.

O kit contém álcool em gel, álcool líquido, sabonete, máscara e material informativo sobre a covid-19. No total foram entregues 305 kits durante a testagem rápida. "Todo esse material foi doado por comerciantes, que apostaram na iniciativa", explica Gabriel Galeano, aluno do 5º período de medicina.

O secretário Fernando Máximo ressaltou e agradeceu o apoio recebido de voluntários envolvidos na ação. “É envolvente ver um batalhão de pessoas trabalhando em prol do povo”.

APOIO

No total foram disponibilizados 1.500 testes rápidos para ação. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) prestou apoio na logística de testes, além dos EPIs usados, como máscara, óculos de proteção, toucas e jalecos descartáveis para os profissionais que participaram da testagem rápida. Além disso, servidores participaram diretamente da ação.

Ana Flora Gerhardt, diretora geral da Agevisa, reforça o enjangamento das equipes para o sucesso da ação. “Desde cedo, equipes de diferentes segmentos se movimentaram para que o evento atendesse a população com a dignidade que precisa”, finalizou.

