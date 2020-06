Horóscopo do dia: previsões para 30 de junho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla Com a Lua combinada a Mercúrio, veja como isso influencia seu dia





ÁRIES

Bom período para compreender, perdoar e superar velhas questões. A Lua segue em Escorpião, se combina com Sol e Mercúrio. Fica mais fácil cultivar sensibilidade e compaixão, dialogar, perceber o que deve ser aprimorado e curado. Procure reservar momentos para desacelerar e se conectar com a intuição. É importante cultivar flexibilidade, também ter cuidado com atitudes controladoras, prefira olhar para si mesmo. O céu favorece correções, curas, profundidade de mergulhos nas questões que devem ser transformadas.

TOURO

A sensibilidade está no ar: hoje a Lua se combina com Sol e Mercúrio. O período traz potencial transformador, se estiver disposto a mergulhar em sua alma, deixar o orgulho de lado e rever padrões. Fique atento à sua intuição, que deve falar mais alto. Você pode eliminar o que vai mal, o que acarreta prejuízos em sua vida pessoal ou profissional. Aproveite para ouvir o que o outro tem a dizer, perdoar, rever velhas ideias e conceitos desgastados. Aproveite também para cercar-se de coisas belas e inspiradoras.

GÊMEOS

Período de mais criatividade e inspiração. A Lua segue em Escorpião, em harmonia com Sol e Mercúrio. Conte com boa capacidade de compreensão e de expressão, aproveite para comunicar-se com afeto. Palavras positivas e inspiradoras podem abrir caminhos. Vale reservar momentos de introspecção, silêncio, paz e tranquilidade. A meditação, a imaginação e os assuntos ligados à espiritualidade ficam favorecidos. Vale também passar mais tempo em casa, investindo em acolhimento, beleza, amor e tudo o que possa alimentar sua alma.

CÂNCER

Bom período para ganhar clareza sobre as questões mais profundas da vida, obter bons diagnósticos, compreender melhor a si mesmo e aos outros. A Lua segue em Escorpião, sorri para Sol e Mercúrio: a livre expressão dos seus sentimentos, a compaixão, a intuição e a inspiração podem trazer curas e harmonia. Aproveite para elevar os pensamentos e as emoções com mais entendimento e intuição. A Lua também se desentendeu com Urano, é importante investir na segurança, na paz interior e na tranquilidade.

LEÃO

Aproveite para colocar um ponto final em velhas questões com mais sensibilidade, clareza e entendimento. Sol, Lua e Mercúrio se combinam harmoniosamente para favorecer o diálogo amoroso. Esteja aberto para deixar o orgulho de lado, ouvir, dialogar, perdoar, relevar. Evite disputas de poder. Vale lembrar que a alegria, o amor e a compreensão são virtudes que sublimam as emoções e o colocam numa faixa vibratória de natureza positiva. Assim pode manter uma postura confiante e irradiadora de luz.

VIRGEM

Hoje está mais fácil alinhar o coração e a razão para agir com consciência, sensibilidade e confiança. A Lua segue em Escorpião e se combina com Sol e Mercúrio, os assuntos de cunho mais profundo ganham destaque. Aproveite o período para desfazer mal entendidos, dialogar, estreitar os laços de afeto. Atitudes diplomáticas, atenciosas e gentis podem fazer toda a diferença. É importante cultivar compaixão, ponderar melhor antes de agir, conciliar, equilibrar, refletir sobre ambos os lados de uma questão.

LIBRA

Aproveite o dia para atividades que possam trazer inspiração e elevar a alma. O Sol segue no sensível e emotivo Câncer, combina forças com Lua e Mercúrio. Fica mais fácil ampliar o olhar para compreender o mundo, abrir o coração para os altos ideais, a fé, a grandeza do espírito. Dá vontade de passar mais tempo com pessoas queridas, de tornar o ambiente que o cerca mais acolhedor. Porém, Lua e Urano pedem cuidado com cobranças. Agora é o momento de ativar ainda mais seus dotes diplomáticos e sociais.

ESCORPIÃO

Período bom para análises, terapias, pesquisas e conversas profundas. A Lua segue em seu signo, sorri para Sol e Mercúrio: conte com mais intuição e capacidade de compreensão. Aproveite para investigar, analisar e dialogar para obter mais clareza sobre questões importantes. Marte se combina com Saturno: você pode canalizar essa força para concluir de vez o que estava empacado. Mas tome cuidado com a agressividade, com reações emocionais exaltadas. A segurança, o carinho, o afeto e a proteção devem ser prioridade.

SAGITÁRIO

É tempo de promover mudanças, libertações e curas. Você pode restaurar as energias, liberar o excesso de bagagem para que possa seguir mais leve. A Lua segue em Escorpião e hoje se combina com Sol e Mercúrio, favorecendo limpezas e desintoxicações, tanto físicas quanto emocionais e mentais. Atividades criativas, artísticas, ou de cunho mais introspectivo também ficam favorecidos. Bom período também para perceber o que pode mudar ou acrescentar para que possa crescer profissionalmente.

CAPRICÓRNIO

A harmonia da Lua com Sol e Mercúrio favorece o contato com seu lado mais sensível, profundo e intuitivo. Está mais fácil transmutar ressentimentos, cultivar equilíbrio e clareza. Procure fazer as adaptações necessárias em sua vida, abrindo-se para novos modelos. O poderoso encontro de Júpiter e Plutão evidencia o que deve ser curado, finalizado e transmutado. Pede que olhe para si mesmo, que transforme velhos carmas, perdoe, limpe o passado, cultive o perdão e a compreensão, que modifique valores, crenças e convicções.

AQUÁRIO

Período bom para cultivar mais inspiração e paixão em suas atividades. A Lua cresce em Escorpião, sorri para Sol e Mercúrio, favorecendo uma visão mais abrangente e elevada da vida. Procure estar mais aberto e generoso, pronto para dar e receber, desta forma pode promover a harmonia entre todos. Um convite para atividades artísticas, mais sensíveis e inspiradas. Aproveite para passar mais tempo em casa, junto de pessoas queridas. Você pode também programar terapias e meditações para tranquilizar a inquietação.

PEIXES

Os processos de cura, limpeza e desintoxicação ganham evidência. É tempo de harmonizar os sentimentos para que possa seguir mais leve. Júpiter e Plutão perguntam: o que não quer mais para a sua vida? O que deve ser deixado para trás? A Lua se combina com Sol e Mercúrio: fica mais fácil seguir a intuição, cultivar paixão e ideais elevados. Bom período para também o convívio com familiares, para o diálogo e as práticas espirituais. Está mais fácil alinhar a sensibilidade e a inspiração para resultados positivos.