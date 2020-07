Governo realiza mais de 1.500 testes rápidos durante mais um drive thru em Porto Velho

.

Mais uma ação do Mapeia Rondônia movimentou o sábado (4), em Porto Velho, com a realização de testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19. A medida desenvolvida pelo governo do Estado tem como objetivo a realização de testes em massa para detecção do vírus para, em caso de resultado positivo, iniciar precocemente as providências relacionadas à prevenção e ao tratamento. A testagem aconteceu no estacionamento do Palácio Rio Madeira, quando foram realizados 1.543 testes, dos quais 261 foram positivados. O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, conferiu de perto todo o trabalho desenvolvido, ao lado da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha.

A testagem foi realizada no formato drive thru, onde o cidadão fez o teste sem precisar sair do veículo. Foi a segunda vez que Porto Velho recebeu a ação Mapeia Rondônia visando garantir a agilidade desde o momento da triagem, coleta, cadastro, até a entrega do resultado, tudo com a ação de um verdadeiro batalhão montado pelo governo do Estado.

Pontualmente, os portões foram abertos às 9 horas para iniciar a realização de testes rápidos. O funcionário público e morador da zona Sul da Capital, Marcel de Souza, 34 anos, foi o primeiro a fazer o teste rápido e não esperou mais que 20 minutos para sair com o resultado negativo.

"Eu tive contato com pessoas que tiveram a Covid-19, e como a gente tem filho e tem família, então veio a preocupação e resolvi fazer o teste. É importante a ajuda do governo e temos a agradecer pelo que está sendo feito à população. Parabenizo também para o fato de em caso de positivo a pessoa já sai daqui com o medicamento e isso pode evitar que a doença entre para o estágio mais grave", disse Marcel.

Vale destacar que, durante a epidemia, quando se tem transmissão comunitária do vírus, a identificação rápida de pessoas com a Covid-19, e posterior isolamento, são medidas importantes para conter a disseminação. Outro fator importante é que o governo do Estado, além de tomar a frente pela segunda vez com a realização dos testes na Capital, garante à pessoa diagnosticada com a Covid-19 a opção de querer ou não o tratamento com a medicação que atende todo o protocolo já divulgado pelo Ministério da Saúde.

O objetivo é permitir que o tratamento precoce possa salvar vidas ainda na fase de replicação do vírus, ou seja, o tratamento precoce é de suma importância com a intenção de que a doença não atinja o nível grave e, consequentemente, evitando com que a pessoa precise ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O protocolo do governo do Estado para o enfrentamento ao coronavírus tem sido desenvolvido em vários municípios do Estado. Na Capital, o governo tem realizado ações que possam frear a propagação do coronavírus.

Ao se deslocar para o estacionamento do Palácio Rio Madeira, a aposentada Ilma Santos destacou a iniciativa do governo do Estado em novamente garantir que a população de Porto Velho pudesse realizar os testes contra o coronavírus. "Muito bom e inclusive pelo fato de em caso de resultado positivo já podemos sair com o medicamento. Tomando de imediato já estamos combatendo vírus. Se demorar é pior, pois a doença vai se agravando e pode contaminas outras pessoas", disse Ilma Santos.

PELOTÃO DE VOLUNTÁRIOS

Toda a estratégia do drive-thru contou com a parceria do Exército Brasileiro; Força Aérea Brasileira; Marinha do Brasil; 17ª Brigada de Infantaria de Selva; Corpo de Bombeiros Militar; Defesa Civil; Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa); Polícia Militar; Juventude Voluntária; voluntários da Sesau e das secretarias de governo de um modo geral.

O comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general de Brigada, Luciano Batista de Lima, destacou que o Exército Brasileiro fez valer o lema que diz: Braço Forte, Mão Amiga.

"As Foças Armadas estão participando novamente da ação Mapeia Rondônia com militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Além das missões de combate ao coronavírus, o Exército está atuando na operação Verde Brasil 2 para deixar Rondônia sem o vírus e sem as queimadas. O Exército é Braço Forte, Mão Amiga e nessa missão é a mão amiga ajudando Rondônia a combater a pandemia e dando segurança à população", disse o general destacando que mais de 60 militares foram destacados para atuarem no drive-thru de sábado.

UNIÃO PARA VENCER O VÍRUS

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, conferiu de perto toda a logística e estrutura durante a realização do drive-thru e enalteceu a importância da parceria com todos que estão envolvidos na ação Mapeia Rondônia. Conforme destaque, Rondônia está entre os três primeiros estados que mais realizam testagem para identificar o número de pessoas já infectadas. O governador também fez a entrega de kit medicamento para pessoas que testaram positivo e ofereceu uma palavra de fé para que a recuperação seja rápida e sem complicação.

"O objeto e poder atender a população e fazer o teste em massa para acompanhar a evolução dessa doença, torcendo para que reduza aqui no nosso Estado, na nossa Capital. Acreditamos que, com o trabalho unificado e conjunto de todos, poderemos fazer o acompanhamento adequado e em breve a redução do número de infectados", argumentou o governador Marcos Rocha.

O governador enalteceu todo apoio de parceiros, secretarias e voluntários que deram apoio ao drive-thru que é para salvar vidas. "Trata-se de um movimento para fazer aquilo que acreditamos, ou seja, assim que a pessoa tem o sintoma da doença, deve ser medicada. Então, o Governo de Rondônia, na medida daquilo que é possível, pois de fato não é obrigação do Estado fazer a medicação precoce, está fazendo para salvar vidas", reforçou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, deixou claro que, juntos, o enfrentamento ao coronavírus se torna mais forte. “Para vencer um vírus que está matando no mundo todo, se não houver união, não se conseguiremos resultado positivo”. O secretário reforçou a importância do teste rápido e também anunciou a instalação de mais 24 leitos novos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 10 no hospital de campanha (totalizando 30 leitos na unidade), outros seis em Ji-Paraná e oito em Cacoal.

Também estiveram acompanhando do governador Marcos Rocha, o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá; o deputado estadual Eyder Brasil; a diretor da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), Ana Flora Camargo; o superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Jobson Bandeira.

Leia Mais:

Medicamentos são entregues para tratar pessoas que testaram positivo para covid-19 em Porto Velho