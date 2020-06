NASA divulga colar inteligente para conter Covid-19

Reprodução/Nasa Agência espacial americana também divulga manual para qualquer pessoa construir o colar inteligente

Com o surto do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a NASA deixou de focar apenas no desenvolvimento de foguetes, sondas espaciais e melhorias aeronáuticas. A última invenção divulgada pela agência é um colar chamado Pulse, que visa conter o alastramento da Covid-19.

O dispositivo pode ser descrito como um colar inteligente, que emite uma vibração quando o usuário aproxima as mãos das mucosas de entrada para o novo coronavírus (nariz, olhos e boca). O objetivo é impedir que, em uma distração, o usuário torque nos olhos ou leve as mãos à boca após tocar em uma superfície que pode estar contaminada.

Junto do anúncio, a NASA liberou um manual com o passo a passo da confecção do novo colar. Com componentes relativamente simples (uma pequena bateria, resistência e alguns cabos), é possível montar o dispositivo que pode vibrar com objetos a uma distância de até 30 cm. Como as mãos passam na altura do pescoço para irem à cabeça, o contato pode ser evitado.