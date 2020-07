Ação conjunta entre Estado e Exercito garante segurança e organização no drive-thru de testagem rápida em Porto Velho

.

A ação conjunta das forças militares do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), e do Exército Brasileiro garantiu a segurança e organização para execução dos trabalhos na 2ª edição dos testes rápidos no sistema de drive-thru para detectar possíveis infectados com o novo coronavi?rus em Porto Velho. A ação, organizada pelo Governo de Rondo?nia, por meio da Secretaria de Estado da Sau?de (Sesau), aconteceu no sábado (4), no estacionamento do Pala?cio Rio Madeira.

Segundo o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho, general de brigada Luciano Batista de Lima, o Exército Brasileiro combate vários inimigos: o desmatamento, os crimes ambientais, os crimes transfronteiriços e, nesse momento, o combate à pandemia da Covid-19. "Nosso efetivo está ativamente cumprindo missões de controle, desinfeção e orientação junto à população em colaboração aos diversos órgãos de saúde. Nesta campanha estamos com o efetivo atuando juntamente com a Polícia Militar do Estado de Rondônia. Isso tudo é uma forma do exército contribuir no combate à pandemia" .

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, destacou o valor da união de todos as forças militares e civis em prol do combate à evolução e disseminação da covid-19. "Todos nós estamos aqui com o objetivo de atender a população e fazer o teste em massa para acompanharmos a evolução dessa doença. E torcendo para que esse mal reduza aqui no nosso Estado e em nossa capital. Acredito que com o trabalho unificado de todos vamos conseguir fazer o acompanhamento adequado e, em breve, teremos a redução do número de infectados”.

Além da força militar estadual composta pela Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o secretário da Sesdec, coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá, salientou a participação do efetivo civil da própria Sesdec que, juntamente com colaboradores de outras secretarias fora do grupo de risco, participam da ação "Todos Pela Vida" em apoio à Sesau. “Desenvolvem atividades práticas de gestão das notificações, escrituração e identificação do pessoal, organização do trânsito e tudo o que for definido pelo secretário da Sesau, Fernando Rodrigues Máximo,” salienta o Coronel PM Pachá.

