Ator de 007, Earl Cameron morre aos 102 anos de idade

O ator Earl Cameron, que ficou famoso por suas participações no filme "007 Contra A Chantagem Atômica" e na série Doctor Who, morreu neste sábado (4) aos 102 anos de idade. A confirmação da morte foi dada por um amigo da família de Earl. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada.

Earl nasceu em Bermudas e teve uma carreira de sucesso no cinema e na televisão britânica. Em 1951, ele estrelou o filme Pool of London. Em 1965, ele interpretou Dr. Pinder no filme "007 Contra a Chantagem Atômica". Ele também atuou na série televisiva "Doctor Who".

Em 2005, ele atuou no filme "A Intérprete" ao lado de Nicole Kidman e Sean Penn. Cinco anos depois, em 2010, Earl fez uma pequena participação no filme "A Origem", do diretor Christopher Nolan.