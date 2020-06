Simone e Simaria alcançam 1° lugar no Youtube com live junina ao lado da família

No último sábado (26), a família Mendes Rocha movimentou a internet. Com cenário, comida e figurino típico junino, Simone e Simaria transmitiram em seu canal do Youtube a #Yokermesse, em parceria com a Yoki. Ao lado de seus familiares, que roubaram a cena com toda espontaneidade e performances fofas, o vídeo live da dupla atingiu o 1° lugar no Youtube Brasil desde o dia de sua exibição.

Reprodução/Instagram Simone, Simaria e os filhos

As irmãs, que somam mais de dois milhões de visualizações no vídeo, apresentaram um repertório com alguns sucessos de carreira com modões e forró. Simone aproveitou para mandar um recado ao público: "Que alegria compartilhar com nossos fãs um pouco da nossa rotina em família, das brincadeiras, das comidinhas deliciosas e, claro, tudo com muita música. Eu amei, foi muito divertido, rolou até casamento", riu.

Simaria também agradeceu as visualizações dos fãs. "Mesmo longe, fisicamente, hoje as live shows nos aproximam dos nossos fãs. É muito bom poder ajudar e levar alegria a tantas famílias", completou.