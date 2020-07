Juventude Voluntária contribui na execução da 2ª edição dos testes rápidos no sistema de drive-thru em Porto Velho

.

Mais de 60 jovens do projeto Juventude Voluntária da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) ajudaram na execução dos trabalhos na 2ª edição dos testes rápidos no sistema de drive-thru para detectar possíveis infectados com o novo coronavi?rus em Porto Velho. A ação, organizada pelo Governo de Rondo?nia, por meio da Secretaria de Estado da Sau?de (Sesau), aconteceu no sábado (4), no estacionamento do Pala?cio Rio Madeira.

A jornalista Isabela Pereira acordou cedo para, junto aos demais jovens devidamente protegidos com os equipamentos de proteção individual (EPis), colaborar voluntariamente na coleta dos dados cadastrais das pessoas testadas pelos profissionais de saúde da Sesau. "Eu estava em casa e me perguntando, o poderia fazer para as pessoas que estão nessa situação? Aí vi na internet o projeto Juventude voluntária. Decidi me inscrever e deu tudo certo, comecei a participar e descobri que o projeto é muito bom porque a gente ajuda as pessoas. Muitas vezes a gente está em casa, sem nada para fazer, e isso não ajuda as pessoas. Participando do projeto voluntariamente sinto que estou fazendo algo relevante para mim e à sociedade," conta Isabela Pereira.

Para o superintendente da Sejucel, Jobson Bandeira, o projeto nasceu da necessidade de mais colaboradores nas diversas ações em prol da sociedade. "E foi isso que aconteceu, a Sesau precisando de auxílio nas ações de combate e controle do coronavírus, assim abrimos o programa de voluntariados há 60 dias e hoje temos mais de 60 jovens colaborando ativamente nesta ação. Agradeço a todos eles que estão doando o seu tempo em prol de toda a população de nosso Estado”.

Além da cooperação na ação de hoje, a Juventude Voluntária já está atuando e contribuindo em outros sete município do Estado. " Os jovens da Juventude Voluntária já contribuiu na 1ª edição dos testes rápidos no sistema de drive-thru aqui e em Cacoal e Guajará- Mirim, na montagem de mais de nove mil cestas básicas destinadas às comunidades indígenas e na colaboração de limpeza para entrega do Hospital Regina Pacis", relata Jobson Bandeira.

Segundo o coordenador de Juventude na Sejucel, Gabriel Barbosa, é muito importante essa ação do governo do Estado com a presença da Juventude Voluntária levando solidariedade e amor ao próximo, e com condutas que envolvem os jovens a ajudar no combate à Covid-19. "Estamos aqui com jovens que são totalmente voluntários e saíram de suas casas com o objetivo de ajudar. Estão apoiando no preenchimento do cadastro da população e que depois será lançado no sistema e-SUS", explica Gabriel Barbosa.

Durante a ação de testagem rápida todos os casos em que os pacientes testaram positivo, os mesmos foram atendidos pela equipe médica e receberam o kit de tratamento para a Covid-19.

