Quer praticidade? Saiba como cuidar da pele em menos de 10 minutos

Nem sempre os cuidados com a pele são adotados no dia a dia por achar que se vai gastar muito tempo nisso. Porém, é possível fazer uma rotina de skincare rápida e em menos de 10 minutos. Pode parecer difícil, mas o método já tem até nome: "skipcare".

Pexels O básico da rotina de beleza é: limpar, tonificar, hidratar e fotoproteger

De acordo com a dermatologista Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a dica é seguir a "pirâmide de tratamento" (higienização, hidratação e fotoproteção) e apostar em cosméticos multifuncionais.

Abaixo, veja como cuidar da pele em menos de 10 minutos:

Pela Manhã

Durante a manhã, a ordem da rotina de beleza é: limpar, tonificar, hidratar e fotoproteger. "Os produtos multifuncionais e aqueles com secagem rápida podem colaborar para que essa rotina seja eficiente e feita em menos de 10 minutos", diz o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da SBD.

Limpar em 1 minuto e meio

"A pele deve ser lavada com movimentos circulares com as pontas dos dedos, massageando bem em todas as áreas, principalmente a região da zona T, que é a região mais oleosa. Cuidado com o sabão na região da linha interciliar para evitar qualquer tipo de blefarite ou conjuntivite. Deixar com que esse sabonete, gel de limpeza ou loção de limpeza, dependendo do tipo de pele, permaneça por um minuto e depois retirá-lo com água", explica a Claudia.

No geral, para pele secas, indica-se a emulsão de limpeza com extratos calmantes. Já para as oleosas, o sabonete líquido com ácido salicílico pode ser usado.

Tonificar em 2 minutos

"As loções tônicas devem ser aplicadas com algodão por toda a extensão do rosto e pescoço. Esse tônico regula (equilibra) o pH, pode ter característica hidratante, controladora da oleosidade e calmante, dependendo do ativo da formulação", diz o dermatologista. Depois, espere a pele secar para seguir para a próxima etapa.

Hidratar em 3 minutos

O indicado é usar a quantidade de produto equivalente ao tamanho de uma ervilha. Pensando assim, pode até parecer muito tempo para aplicar o creme. Segundo os médicos, em três minutos é possível combinar uma hidratação com um efeito anti-idade potente. Eles explicam que os séruns podem ser aplicados antes e, por terem ativos concentrados, podem trazer mais benefícios.

É importante reforçar nosso sistema antioxidante com o uso tópico de Vitamina C estabilizada, Vitamina E, Alistin, OTZ 10 e ácido ferúlico", explica a médica. No caso do hidratante, aplicado assim que a pele secar, o ácido hialurônico é a opção mais inteligente e pode mesclar baixo e alto peso molecular (Hyaxel e DSH CN).

Eles também orientam ter atenção em relação às texturas. "Peles mais secas se beneficiam de cremes mais pesados enquanto as peles mais oleosas devem investir em gel e loções oil-free", diz Abdo.

Área dos olhos em 1 minuto

A área dos olhos merece tratamento especial, já que é a uma das áreas com a pele mais fina e sensível do corpo. O cuidado específico para essa região ajuda a prevenir a formação de linhas e sulcos. "As fórmulas devem ser suaves, mas concentradas em ativos que garantam a firmeza e elasticidade da pele", afirma Abdo.

Fotoproteger em 2 minutos

A última etapa é a fotoproteção. Claudia explica que essa é uma das etapas mais importantes dos cuidados com a pele. De acordo com o ela, o ideal é passar o produto 30 minutos antes de sair de casa.

"As recomendações mundiais pelos consensos tanto brasileiros de fotoproteção quanto pelos guidelines internacionais é que se use dois miligramas por centímetro quadrado, mais ou menos uma colherzinha de café. Eu tenho que passar o filtro solar até que essa camada generosa cubra toda a área e eu tenha aquela sensação de que existe um conforto e uma cobertura homogênea", diz a médica.

À noite

Também é importante cuidar da pele no final do dia. Os médicos orientam repetir o ritual de limpeza da manhã, massageando e deixando o produto na pele antes de retirá-lo. De acordo com Abdo, você também pode usar duas vezes por semanas um esfoliante, algo que vai adicionar mais dois minutos, mas garante uma textura mais suave e facilita a absorção dos ativos de tratamento que vêm a seguir.

Depois do banho, com a pele seca, a dica é aproveitar que os poros estão mais abertos e hidratar todo o corpo com loções cremosas e ricas em óleos vegetais. No rosto, gaste cinco minutos na tonificação e hidratação, mas adicione também fórmulas recomendadas pelo dermatologista.

"Elas podem contar com o retinol, substâncias clareadoras, renovadoras, estimuladoras do turn-over celular e antioxidantes para máximo efeito antiaging", diz Claudia. "Consulte um dermatologista para saber os ingredientes ideais para sua pele", finaliza.