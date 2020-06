Além de Anamara e Ivy, Monick Camargo também estava em festa de empresário

Divulgação Monick Camargo





Muito se falou sobre as presenças das ex-participantes do "BBB" Anamara e Ivy Moraes na festa de aniversário do empresário Bunno Farias, que aconteceu neste fim de semana numa mansão à beira do Lago Corumbá, em Caldas Novas, Goiás, com show do cantor Bruno, dupla do Marrone. Mas o que ninguém sabe é que tinha outra famosa dando close nesse evento que virou caso de polícia.

Monick Camargo por pouco passou despercebida por estar usando óculos escuros, mas os olhares atentos da coluna de Fábia Oliveira notaram a ex-participante de "A Fazenda" curtindo o show bem à vontade. Vale lembrar que no início deste mês a moça revelou ter testado positivo para a Covid-19.

Assim como várias cidades do país, em Caldas Novas ainda estão proibidas as festas e eventos para evitar aglomeração de pessoas por conta da pandemia. Mas o aniversariante parece não ter se importado muito com isso e acabou promovendo uma festa com bebidas à vontade, buffet completo, convidados especiais e o show dos sertanejos. Detalhe: todo mundo sem máscara.

Os vizinhos, é claro, ficaram revoltados com o desrespeito e chamaram a polícia para acabar com a festa. A PM de Caldas Novas informou que registrou um boletim de ocorrência no pelo artigo 268, quando há desobediência de decreto público destinado a impedir propagação de doença contagiosa. Segundo o radialista Alan Cassio, de Caldas Novas, a ocorrência foi registrada às 23h38min e a festa acabou sendo encerrada com os convidados orientados a se dispersarem do local.

A coluna procurou a assessoria de Bruno, da dupla com Marrone, que confirmou a presença do cantor na festa do empresário Brunno Faria. "Ele foi contratado e de início achou que era um evento familiar e não uma festa como aconteceu. Bruno não foi como convidado e sim contratado para fazer um show".