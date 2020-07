População adere ao Programa Rondoniense de Fortalecimento ao Controle Social

.

Na sexta feira (3), a Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE) apresentou o resultado da primeira semana de atividades do Programa Rondoniense de Fortalecimento ao Controle Social – Covid-19 (Profocos). Segundo o controlador-geral do Estado, Francisco Netto, foram cerca de 273 inscrições e mais de 760 visualizações da live "CGE Responde” na última semana de junho. "Com certeza foi um número expressivo, pois mostra que a sociedade está buscando aprender mais sobre as ações e medidas de monitoramento social", explica.

Netto destaca que o controle social é uma ferramenta de combate constante à corrupção, e os organismos responsáveis e atuantes devem fomentar este embate a todo o tempo, e, sobretudo, neste momento pandêmico em que vivemos. "A responsabilidade é de todos, pensando nisso a CGE tomou a iniciativa inovadora de criar um programa com uma série de ações em prol de aumentar a transparência e visibilidade dos gastos enquanto capacita a população para que esteja apta a realizar um controle social efetivo sobre os gastos públicos" descreve.

O relatório do Profocos apresenta os resultados da Ação 1: Escola de Formação de Auditores Sociais (Efas), da Ação 2: CGE Responde, da Ação 3: Auditoria Covid 360, da Ação 4: Transparência Proativa Covid-19 e da Ação 5: Controle Integrado Covid-19.

Francisco Netto conta que a programação continua no mês julho, e que os interessados poderão inscrever-se através da página de Cursos da Escola de Governo, clique aqui. Também poderão continuar enviando suas perguntas pelo nosso formulário no Google Forms, clicando aqui, ou através das nossas redes sociais: @cgerondoniaoficial e @cge.ro. A equipe técnica da CGE responderá as perguntas nas lives do "CGE Responde" transmitidas nas redes sociais todas as sextas-feiras, às 17h. “Além disso, por meio do Portal da Transparência de Gastos - Covid-19, que pode ser acessado clicando aqui, o cidadão poderá se cadastrar e escolher as informações que deseja receber periodicamente em seu e-mail”, esclarece Francisco Netto.

Relatório semanal Profocos, clique aqui.

