Após se assustar com ultrassom, mãe se diz impressionada com cabelos da filha

A irlandesa Alexandra Jechorek diz que acreditava que todos os bebês nasciam carecas, como seu primeiro filho, ou com cabelos bem ralinhos. Mas, como conta ao jornal britânico "Daily Mail", Maya, sua filha mais nova, mudou suas crenças quando estava ainda na barriga.

Reprodução/Instagram Mãe mostra que já possível ver o cabelo de Maya no ultrassom da pequena na reta final da gestação

De acordo com Alexandra, ela levou um susto no ultrassom de 34 semanas pois era possível ver claramente que a pequena Maya já tinha uma quantidade considerável de cabelo. A mãe conta que assim que a bebê nasceu, todos no hospital ficaram fascinados com o tamanho do cabelo dela. Os médicos e enfermeiras disseram a ela que nunca tinham visto uma criança recém-nascida tão cabeluda.

"Esperava que ela tivesse cabelo por causa do ultrassom, mas ver aquele bebê com aquele cabelo grosso e preto foi inacreditável", lembra a mãe, que comenta: "Eu tenho cabelo escuro, então acho que ela puxou a mim, mas ainda assim, eu não tinha tanto cabelo quando era tão novinha".

Reprodução Alexandra Jechorek exibe fotos da filha Maya nas rede sociais e relembra momentos da pequena nos primeiros meses de vida

Maya já tem um ano e segue com as longas madeixas. Nesse tempo, por onde passava, chamava a atenção. "Não conseguíamos sair de casa sem que alguém nos parasse e perguntasse sobre o cabelo da Maya", afirma Alessandra.

A mãe fala também que a filha gosta de brincar com os cabelos e deixa Alessandra fazer uma série de penteados. "Maya sempre fica sentada e parada para eu arrumar o cabelo dela", diz a mãe, que até abriu uma conta no Instagram para compartilhar o looks da pequena.

Ter tantos fios desde o nascimento também dá trabalho para Alessandra. Ela fala também que passa ao menos uma hora cuidando dos cabelos da filha todos os dias, entre lavar, secar e pentear.