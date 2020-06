Alerta URGENTE aos pais - Polícia alerta sobre perigo no Facebook com o chamado

A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou, na última semana, um alerta aos pais de crianças e adolescentes sobre um novo perigo no Facebook: o Homem-Pateta. Perfis na rede social com o nome “Jonathan Galindo” têm assustado os menores de idade com conteúdo aterrorizante e mensagens que podem induzir ao suicídio.

Os responsáveis por esses perfis usam como foto principal a imagem de um homem com uma máscara – um pouco deformada e assustadora – imitando o Pateta, personagem da Disney. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, a origem desses perfis se deu em 2017 em países de língua espanhola, sendo muito conhecidos no México. No entanto, recentemente foram identificados imitadores no Brasil, com conteúdo já em português.

“Esses perfis têm poucas postagens e desafiam as pessoas a segui-los e enviar uma mensagem privada. Feito isso, é só esperar o retorno deles, que se dá através do envio de mensagens, vídeos, áudios ou até mesmo de uma ligação por vídeo ao vivo. O conteúdo da resposta tem a intenção de causar desconforto, medo e, em alguns casos, tenta provocar o suicídio”, explica o agente da Polícia Civil Ivan de Souza Castilhos, integrante do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional.

O alerta serve para chamar a atenção dos pais sobre o conteúdo consumido pelos seus filhos na internet e o perigo no Facebook ou em outras redes sociais. Não é a primeira vez que esse tipo de conteúdo viraliza na internet, lembrando o “jogo” Baleia-Azul e a personagem Momo. “Deixar um filho sozinho na internet é o mesmo que abandonar uma criança no meio da rua numa madrugada”, afirma a delegada Patrícia Zimmermann D’Ávila, coordenadora da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) em Santa Catarina.