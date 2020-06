Tartaruga gigante de 56 quilos é resgatada nos EUA, veja as fotos

Reprodução Tartaruga gigante de 56 quilos

Uma tartaruga-aligátor gigante, com 56 quilos, foi encontrada no estado americano do Mississippi. O réptil foi capturado para ser levado a outra área para ser solto, já que o local em que estava está sendo drenado por causa de problemas com uma barragem da região.

Biólogos retiram o animal do local para que ele não ficasse preso na lama e morresse. Segundo Christy Milbourne, uma das pessoas que retirou o animal do perigo, "a cabeça do bicho é enome, maior do que a minha", disse ela.

E completou: "Eu diria que as patas dela são maiores que a minha mão se você incluir as garras, que são realmente longas e afiadas, talvez de 15 a 20 centímetros de comprimento ou mais. Essa é a maior que eu já vi pessoalmente fora de um museu".

Veja, na sequência, fotos do animal capturado: