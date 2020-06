População é convidada para 2ª audiência pública online sobre a construção do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia

.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretária Estadual de Saúde (Sesau), realiza nesta terça-feira (30), às 14h, em formato online, através do link: https://youtu.be/tKJS26DU3m8, a 2ª audiência pública para apresentar o projeto e a modelagem final de construção do novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia. Objetivo é assegurar a participação da comunidade no processo de construção da nova unidade hospitalar, que irá substituir o pronto-socorro João Paulo II, em Porto Velho.

O evento terá a participação do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, do secretário de saúde, Fernando Máximo, a equipe técnica da Sesau, equipe da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) – responsável pelo estudo, órgãos fiscalizadores, Assembleia Legislativa e sociedade civil. Essa será a última audiência pública, antes da abertura do processo de licitação.

De acordo com Frederico Turolla, coordenador do estudo pela FESPSP, será apresentado o modelo final do projeto. A instituição contratada para conduzir o projeto de modelagem financeira desenvolveu um estudo completo e detalhado de viabilidade econômica, financeira e social do Hospital.

"Esse modelo já incorpora duas grandes fontes de contribuições, uma da própria população e a outra das empresas, que participaram da sessão de sondagem de mercado de (Market Sounding) e de reuniões", explica Turolla. A sessão de Market Sounding realizada, em São Paulo, em 14 de maio, contou com a presença de mais de 100 investidores interessados no projeto. Já a primeira audiência pública, realizada no início do mês de março, em Porto Velho, atraiu mais de 200 representantes da sociedade civil.

"Esse projeto de construção do novo Hospital de Urgência e Emergência, é de extrema importância para Rondônia, nosso João Paulo II é antigo, as equipes estão trabalhando de forma incansável para que consigamos fazer a entrega desse novo hospital de forma transparente e legal", destacou o governador Marcos Rocha.

O projeto do novo Hospital de Urgência e Emergência prevê uma estrutura moderna com 399 leitos, um centro cirúrgico com 10 salas e 64 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), incluindo Hemodinâmica.

“Rondônia será pioneiro na construção de uma obra de hospital estadual no modelo chamado Built to Suit (BTS)”, ressaltou o secretário de saúde, Fernando Máximo.

Para participar da audiência pública, população pode acessar pelo link: https://youtu.be/tKJS26DU3m8 . O evento começará às 14 horas (horário de Rondônia) e 15 horas (horário de São Paulo).

