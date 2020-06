Mayra Cardi tem alergia emocional após expor relacionamento abusivo

Na sexta-feira (26), Mayra Cardi publicou um vídeo no Instagram expondo as traições de Arthur Aguiar e dizendo que vivia um relacionamento tóxico e abusivo. No sábado (27), o ator se posicionou diante do caso e rebateu as acusações. Em meio a polêmica, Mayra teve uma reação alérgica.

Reprodução/Instagram Mayra Cardi diz que teve uma reação alérgica emocional devido aos últimos acontecimentos

"Hoje acordei muito decidida a não falar mais sobre esse assunto. Acordei toda empolada. Estou assim há alguns dias, minha alergia só vem piorando. Estou com o corpo inteiro assim, empolado. É alergia emocional", falou em seu Instagram nesta segunda-feira (29).

A coach acrescenta que as reações no seu corpo são uma alergia emocional devido aos últimos acontecimentos. Ela ainda fala que fará uma live na rede social com uma profissional para explicar com mais detalhes do que está passando nesse momento de separação e exposição sobre o relacionamento abusivo.

"Aconteceram fatos durante o meu dia que me fizeram entender que isso não é opcional. Vocês vão entender na live, quem vai explicar é a profissional, não eu, mas a maneira que eu tenho e encontrei de me proteger é expondo o assunto. Falando sobre o assunto e não guardando esse assunto dentro de mim igual fiz todos esses anos".

A coach acrescenta que tem ajuda profissional para cuidar tanto da alergia quanto da saúde mental.