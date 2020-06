Nego do Borel tenta fazer permuta para pagar aliança de R$ 20 mil para Duda Reis

A situação financeira de Nego do Borel não seria das melhores. O cantor, que está vivendo uma briga pública com os sogros , comprou alianças de noivado para Duda Reis , mas ele teria tentado fazer uma permuta para conseguir levar as joias para casa sem ter que pagar o preço R$ 20 mil.

Reprodução/Instagram Nego do Borel tenta fazer permuta para conseguir comprar aliança

Segundo o jornal Extra, o funkeiro tentou a permuta, que não deu certo, e ainda pediu um belo desconto. Porém, Nego do Borel teria sido obrigado a pagar uma parte do valor para conseguir retirar os anéis de ouro branco e cravejados de diamante.

O cantor estaria tendo dificuldades para manter as despesas em dia. Ele está sem contrato com uma gravadora desde que rompeu com a Sony Music, em dezembro de 2020. Além disso, sem poder fazer shows, ele estaria tendo problemas para conseguir permutas e patrocinadores para suas lives . No meio dessa crise, quem estaria bancando a mansão onde Nego do Borel vive é Duda Reis, com o dinheiro que ela ganha como influencer.