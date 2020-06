Atriz que protagonizou "Malhação" fala sobre ser faxineira na Europa: "Difícil"

A atriz Daniela Carvalho ficou conhecida por protagonizar a novela "Malhação", entre 2010 e 2011, com Bruno Gissoni e, agora, ela quer construir uma carreira no exterior. Depois da trama teen, ela fez papéis pequenos em algumas novelas da Globo e decidiu ir para o exterior aperfeiçoar seu inglês e estudar. Para se manter fora do país, ela trabalhou como faxineira, bartender e só voltou para o Brasil porque descobriu que estava grávida.

Reprodução/Instagram Daniela Carvalho voltou ao Brasil porque está grávida





"Quando a gente vai trabalhar fora, a carga horária é alta. Eu achei que estava cansada por conta disso e não dei muita atenção. Mas tinha uma amiga grávida no bar e fui percebendo com mais tempo o atraso na menstruação. Aí de fato descobri que ia ser mamãe (risos). No início, foi um susto. Mas logo me adaptei à ideia. Filho é prosperidade. É uma bênção", contou a atriz em entrevista a colunista Patricia Kogut.

Nessa época, Daniela estava vivendo nos Estados Unidos e juntando dinheiro para conseguir cursar Cinema. Antes disso, ela passou uma temporada na Europa para melhorar o inglês e falou que começou a fazer faxina para se sustentar. Após compartilhar essa rotina no YouTube, a atriz lembra que chocou muita gente.





"Compartilhei vídeos sobre a faxina na Irlanda, onde morei por oito meses. Fiz intercâmbio lá porque o país permite o estudo da língua ao mesmo tempo em que se trabalha. Eu estava ambicionando minha carreira artística. Quando a gente não tem medo e trabalho, vai seguindo e se resolvendo. As pessoas [quando viram os vídeos] falaram: ‘Meu Deus! Ela está fazendo faxina. Será que está passando fome?’ ou ‘Coitada, tomara que ela se reerga!’. E eu tentei acalmar as pessoas", declarou.

A atriz ainda disse que sua "visão em relação a esses subempregos mudou muito". "Essa é a realidade de uma pessoa que sai do país e, claro, não tem dinheiro para se bancar. Muita gente tem preconceito. Mas é um trabalho honrado, difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito. Hoje em dia valorizo muito."

Daniela está esperando uma menina, que foi batizada de Serena, do administrador colombiano Juan Diaz. Após o nascimento da filha, ela e a família pretendem voltar a morar fora do país, pois ela não desistiu de lutar pelo sonho de uma carreira no exterior. "Não tenho medo de me jogar. Quando eu tiver minha neném vamos retomar essa meta de estudar e trabalhar. Nosso plano é ir para o Canadá no ano que vem porque o país é mais aberto a imigrantes."