Ivy e o sertanejo Bruno se explicam após comparecerem à festa clandestina

A ex-participante do "BBB 20" e o cantor Bruno, da dupla com Marrone, se explicaram nesta segunda-feira (29), após comparecerem a uma festa clandestina na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Nas redes sociais, viralizaram registros dos dois famosos no evento que teve que ser interrompido pela polícia, já que o município proibiu atividades desse tipo por causa da crise mundial de saúde.

Reprodução/Twitter Ivy se explica após comparecer a festa clandestina

Segundo a assessoria de Ivy, a ex-modelo estava na cidade por causa de uma campanha publicitária para a qual foi contrato. "Quando terminaram a sessão de fotos foram convidados para irem na casa de um conhecido do empresário da ex-sister. Quando chegaram na casa e perceberam que era uma festa, tanto ela como o empresário ficaram constrangidos e saíram rapidamente, permanecendo no local por pouquíssimo tempo ", disse o comunicado obtido pelo Uol.

Assim como Ivy, Bruno também foi cobrado de dar explicações. A equipe do cantor, que já teve Covid-19 e se curou, disse que ele foi contratado para se apresentar em uma comemoração familiar. "Permaneceu no espaço por pouco mais de uma hora. Quando chegou soube que todos haviam feito teste para covid-19 . Acompanhado de três músicos, fez sua apresentação e deixou o local", constava no pronunciamento feito pela assessoria do sertanejo.

Festa com show de Bruno, da dupla com Marrone, vira caso de polícia em Caldas Novas, Goiás pic.twitter.com/zT1JJwjn7d — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 28, 2020