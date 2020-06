Ex-Panicat seria o pivô do término de Mayra Cardi e Arthur Aguiar, diz colunista

A polêmica separação de Myra Cardi e Arthur Aguiar ainda está rendendo assunto. Após vazar um áudio em que a coach dizia que o então parceiro tinha uma amante do Sul do país e que, sem saber, bancou a ida dela ao Rio de Janeiro, começaram a surgir especulações de quem seria essa mulher nas redes sociais. Segundo Leo Dias, o pivô dessa separação pode ser a ex-Panicat Arícia Silva.

Reprodução/Instagram Arícia Silva teria motivado a separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar





De acordo com o colunista, há indícios de que a modelo foi a última amante de Arthur Aguiar. Primeiro, Arícia Silva é de Florianópolis, que fica no Sul do país. Segundo, eles se seguem nas redes sociais sem ter uma aparente aproximação. Bom, mas isso não é tudo e existe uma terceira e forte evidência.

No áudio vazado, Mayra Cardi falou que tinha reatado com Arthur Aguiar, mas ele não estava morando com ela. Foi nesse período que ela descobriu a nova amante do ator. Ela teria notado que o parceiro usou o cartão de crédito dela para alugar um flat para a amante no Rio de Janeiro em um site que cobra em dólar.





Na mesma semana em que a coach deu essa declaração, a ex-Panicat estava em um apartamento de luxo no Rio de Janeiro. Leo Dias procurou Mayra Cardi para esclarecer o assunto, mas ela não quis responder, ficou em total silêncio.

Já Arthur Aguiar se posicionou e negou tudo: "Isso é só mais uma inverdade, pois estou separado! Decidimos separar no dia 29 de abril e foi comunicado ao público no dia 3 de maio. Saí da casa onde eu morava na segunda semana de junho. Não estou namorando ninguém".