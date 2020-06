Filho desaparecido surge durante reportagem ao vivo do "Cidade Alerta"; confira

Uma reportagem do "Cidade Alerta, da Record do Rio Grande do Sul, terminou de uma forma um tanto inesperada. A repórter Daiane Dalle Tese estava fazendo uma entrevista com a mãe que estava com o filho desaparecido há cinco dias e reapareceu ao acaso durante a matéria ao vivo.

Assim que a mãe percebe que o filho chegou em casa ela passa de muito preocupada e fica nervosa com a atitude do filho que, aparentemente, estava bem. Durante a reportagem, ela até ameaça dar uma surra no filho.

A repórter disse que recebeu mensagens do público questionando a sua risada durante a gravação. "Comecei a rir de nervoso, pois foi inusitado. Foi uma mistura de ali?vio pela pessoa estar bem com a reac?a?o da fami?lia", disse ela ao Uol .

Segundo ela, chegaram a acusar a equipe de terem combinado a situação. "Muitos acham que era combinado, mas pela minha reac?a?o da? para notar que na?o é. Eu fico sem palavras."

Ela disse que o momento foi muito atípico e o mais inusitado da sua carreira. Por fim, a família pediu desculpas pelo "transtorno" e disse que estão furiosos com o "desaparecido".