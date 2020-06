Ex-miss Brasil, modelo e influencer: conheça outra participante de "A Fazenda"

Esta coluna descobriu mais uma participante de 'A Fazenda', que se juntará à Jojô Todynho, MC Mirella e Cristiane Maravilha, no reality da Record TV . E a nova peoa confirmada por nós é mesmo de tirar o chapéu. Jakelyne Oliveira é o nome dela. Modelo, digital influencer, 27 anos e vencedora do Miss Brasil 2013 pelo estado do Mato Grosso. Também ficou entre as top 5 no Miss Universo.

Reprodução/Instagram Jakelyne Oliveira estará em "A Fazenda"

Jakelyne fez uma participação na minissérie 2 irmãos, da Rede Globo, lá em 2017. Lembram dela? Ah! E ela é ex-namorada do ator Henri Castelli . Será que a moça vai causar ou vai ser planta? Não sei, mas a gente gosta mesmo é de fogo no feno, viu, Jakelyne?

A coluna procurou a empresária da moça, que nega que ela vá entrar na "Fazenda" . Vamos aguardar...

Esta colunista havia antecipado o acerto da participação de Kadu Moliterno com a atração . No entanto, a coluna descobriu que, na verdade, embora estivesse em conversas avançadas, Kadu acabou não fechando com 'A Fazenda'. O ator Thomaz Costa também estava fechando com a emissora, mas de última hora desistiu para poder assinar contrato com a gravadora Kondzilla e retomar sua carreira na música.