"Sinto falta de ser imatura e egoísta", desabafa mãe

Jessica Hood fez uma publicação no Instagram desabafando sobre o cansaço da maternidade . A mãe australiana fala que tem "dúvida de todas as decisões" que toma em relação a família e sente que está "se afogando" em suas próprias lágrimas e culpa. "Sinto falta de ser imatura e egoísta", desabafa.

Reprodução/Instagram Jessica fez uma publicação no Instagram desabafando sobre a maternidade e viralizou

"É difícil ser mãe, mesmo em um bom dia. É difícil tentar criar meus filhos para serem boas pessoas quando acho que nem eu sou", continua. Jessica ainda fala sobre a batalha diária de cuidados com as crianças. "Tudo bem se eu me imaginar fugindo para uma ilha deserta com drinks e sol?", brinca.

A australiana também comenta sobre o "peso" que carrega diariamente para dar conta de tudo e como isso a esgota. "Tem dias que eu não quero ser responsável. Sinto falta de sair de casa e fazer algo por mim sem pensar nas consequências", escreve.

Jessica diz sobre como a maternidade muda quem você é. "Ela leva tudo o que você já foi até que você se transforma em alguém que nem reconhece". Ela também fala sobre a solidão que sente ao ficar em casa e se dedicar completamente aos filhos.

Para finalizar, a mãe escreve: "Meus filhos são ótimos, são a melhor coisa que já aconteceu comigo, mas que se fod*, eu só desejo que alguém me escute e me entenda sem me julgar".

A publicação de Jessica viralizou e várias mães comentaram que se sentem da mesma forma que ela. "Eu sinto exatamente o que você está dizendo", escreveu uma. "Obrigada por falar sobre como eu me sinto", disse outra.