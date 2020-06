Glenda Kozlowski não aceita redução de salário e deixa SBT

Fazia pouco mais de 6 meses que Glenda Kozlowski assinou contrato com o SBT, mas a jornalista já deixou a casa. A apresentadora iria apresentar o reality show esportivo "Uma Vida, Um Sonho" e, segundo o site Na Telinha, desfez o contrato com a emissora de Silvio Santos por não ter aceitado a redução de 25% do salário.

Reprodução/Instagram Glenda Kozlowski deixa o SBT

Assim como a Band e a RedeTV!, o SBT também propôs a redução de salário para seus funcionários, por causa da crise econômica e diminuição dos anunciantes . Ao contrário de grandes nomes do canal televisivo, como Celso Portiolli e Eliana, Glenda Kozlowski não aceitou receber 75% do valor combinado inicialmente. Esse comportamento teria irritado a alta cúpula da emissora e a jornalista acabou deixando a empresa.

A redução seria apenas pelo tempo em que Glenda está em casa sem trabalhar, mesmo assim ela não aceitou a proposta. O reality que ela apresentaria estava previsto para ir ao ar em março, mas devido à crise de saúde o projeto foi adiado para outubro. Nos últimos tempos, falava-se de exibir o programa apenas em 2021.

"Uma Vida, Um Sonho" contaria com 22 jovens de 18 a 22 anos que desejam se tornar craques de futebol. Os competidores ficariam em um centro de treinamento no Rio de Janeiro e seriam preparados por técnicos. O vencedor fecharia contrato com um grande time da Europa.

Glenda já havia gravado uma parte do material para o reality e, agora que ela deixou o SBT, tudo será jogado no lixo. A emissora já tem nomes para substituí-la e o novo contratado terá que regravar tudo de novo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a jornalista também já tem planos para a vida profissional. Ela deve ser contratada pelo Flamengo para apresentar a Fla TV.