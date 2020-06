Prazo para recadastramento anual de aposentados e pensionistas é prorrogado em Rondônia

.

O recadastramento anual, feito pelos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), realizado no mês de aniversário dos segurados, foi prorrogado, de 25 de junho, para 24 de outubro de 2020.

A medida foi tomada como prevenção e redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus. Os segurados dos meses de junho, junho, agosto e setembro poderão realizar o recadastramento após a data de seus aniversários, sem se preocupar com o bloqueio de seus proventos. Assim como os segurados que aniversariam nos meses de março, abril e maio, de acordo com o Decreto nº 25.178, de 26 de junho de 2020, do governo de Rondônia, a prorrogação então se estende até o dia 24 de outubro de 2020.

O recadastramento pode ser feito na forma presencial, para os segurados que residem nas cidades ou região de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, bem como na forma online, visto que muitos segurados residem fora do Estado. O recadastramento online pode ser feito no site do Iperon, onde o segurado preenche as informações e envia via correios uma declaração de vida e residência, autenticada em cartório.

O Iperon está atendendo por teleatendimento, de 7h30 às 13h30, onde o segurado pode entrar em contato através dos telefones (69) 9 8105-9030, (69) 9 9224-9808 e WhatsApp (69) 98473-4486. As dúvidas também podem ser tiradas através do perfil do Instituo no Facebook e pelos e-mails [email protected] (por este também é feito o pedido de matrículas e novas senhas para o acesso de contracheque), e [email protected].

